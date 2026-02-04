Spis treści: Komu należy się zwrot akcyzy za paliwo? Jaki zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2026? Jakie są terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo?

Komu należy się zwrot akcyzy za paliwo?

Do 2 marca 2026 r. trwa możliwość składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla jednej grupy: rolników. Mogą oni bowiem ubiegać się o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej. Podstawowym warunkiem otrzymania rządowej dopłaty są faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup paliwa.

To jednak nie wszystko, bowiem przy ustalaniu zwrotu pod uwagę brana jest powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli mamy do czynienia ze współposiadaniem, wniosek może złożyć tylko jeden ze współwłaścicieli. Musi on być jednak podparty zgodą pozostałych współwłaścicieli. Oczywiście małżeństwa zwolnione są z takiej procedury.

Dodatkowo, przy zwrocie podatku akcyzowego uwzględniana jest także średnia roczna liczba świń, którą posiada producent rolny, a także średnia roczna liczba DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) bydła, owiec, kóz i koni. Dane odnoszą się do roku poprzedzającego ten, w którym wniosek został złożony.

Jaki zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2026?

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 grudnia 2025 roku ustalono, że stawka zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi 1,48 zł za 1 litr oleju napędowego. Co prawda jest to wzrost w porównaniu ze stawkami z 2024 i 2025 roku (wówczas było to 1,46 zł za litr), ale w projekcie wspomnianego rozporządzenia planowano, że będzie to 1,50 zł/1 l.

W 2026 roku rolnik przykładowo może uzyskać 162,80 zł (110 litrów) z 1 hektara użytków rolnych, a także 59,20 zł (40 litrów) z jednej średniej rocznej DJP bydła.

Jakie są terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo?

Zgodnie z obecnymi przepisami zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następuje za okresy sześciomiesięczne. W skrócie oznacza to, że rolnicy otrzymują zwrot dwa razy w roku. Pierwsza tura składania wniosków zakończy się 2 marca 2026 r. W tym czasie ubiegający się o zwrot muszą złożyć do urzędu miasta lub gminy (wszystko zależy od miejsca położenia gruntów) wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za okres od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r.

Decyzja w sprawie wysokości zwrotu podatku zostanie wydana w okresie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłaty będą realizowane gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. W przypadku wniosków złożonych w pierwszym terminie nastąpi to do 30 kwietnia 2026 roku.

Druga tura składania wniosków rozpocznie się z kolei 3 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia 2026 r. Wówczas rolnicy będą musieli załączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2026 r. do 31 lipca 2026 r. W tym przypadku wypłata pieniędzy zostanie zrealizowana do 31 października 2026 r.

"Wydarzenia". Mandatowa pułapka w Czechach. Dotyczy samochodów w leasingu Polsat News