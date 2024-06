To dobre wiadomości dla kierowców. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się informacje o szykowanych przez rządzących zmianach ustaw:

o podatku rolnym,

o podatkach i opłatach lokalnych,

o podatku leśnym,

o opłacie skarbowej.

Zgodnie z wykazem zmiany mają zostać przygotowane przez Ministerstwo Finansów a rząd ma przyjąć projektowane przepisy jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Nowe prawo dotyczące opodatkowania garaży wielostanowiskowych obowiązywać ma od 1 stycznia 2025.



W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych czytamy w informacji na stronach premiera

Koniec przepłacania za miejsce parkingowe. Rząd szykuje nowe przepisy

‌Obecnie w przypadku opodatkowania prywatnych miejsc parkingowych przy budynkach lub w garażach wielostanowiskowych mówić można o rażącej wręcz niesprawiedliwości. Dotyka ona właścicieli miejsc parkingowych nieprzypisanych do mieszkania, czyli z osobną księgą wieczystą. W ich przypadku podatek od miejsca parkingowego jest aż dziesięciokrotnie wyższy niż gdy miejsce postojowe traktowane jest jako część mieszkania.

Niestety to deweloper, realizując inwestycję, decyduje, czy sam garaż stanowić będzie część lokalu mieszkalnego (jako pomieszczenie przypisane do lokalu mieszkalnego), czy też osobną nieruchomość (z osobną księgą wieczystą). Z punktu widzenia nabywcy mieszkania i przypisanego do niego miejsca parkingowego różnica - na którą nie ma wpływu - wydaje się błaha, ale jest ona kluczowa dla Urzędu Skarbowego.

Masz miejsce parkingowe razem z żoną? Musisz iść do skarbówki

W niektórych przypadkach szansa na zdecydowane obniżenie wysokości podatku wymagać będzie jednak wizyty w urzędzie skarbowym. Obowiązek dotyczyć ma współwłaścicieli miejsc parkingowych w garażach wielostanowiskowych, którzy zobowiązani zostaną do przekazania skarbówce informacji dotyczących ich powierzchni:



(...) konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych (...) czytamy w informacji na stronach KPRM.