Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejną nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wśród szeregu zmian obejmujących m.in. podejście do testowania na polskich drogach pojazdów autonomicznych, znalazły się również zapisy dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Koniec kupowania kota w worku. Rejestracja profesjonalna dla samochodów używanych.

Zmienione prawo daje możliwość wykorzystania mechanizmu profesjonalnej rejestracji pojazdów przedsiębiorcom zajmującym się handlem pojazdami używanymi. Będą oni teraz mogli korzystać z profesjonalnych tablic z zielonymi znakami. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie legalnej jazdy testowej, czy powrót do domu samochodem, który został sprowadzony z zagranicy i nie był zarejestrowany w Polsce. To szczególnie ważne w polskich realiach - co roku sprowadzamy ok. miliona aut używanych. Z najnowszych danych IBRM Samar wynika, że do końca listopada w Polsce zarejestrowano już po raz pierwszy 791 726 takich pojazdów.

Zielone tablice dla aut używanych. Branża walczyła od lat

Jak powiedział Interii Maciej Szymajda, z PolskiAutohandel.pl, "cała branża czekała na tę zmianę od kilkunastu lat." Przyznaje, że sam postulował o to od co najmniej dziesięciu. "To dobra zmiana dla nabywców, dla których wreszcie skończy się kupowanie kota w worku" - stwierdza.

Szymajda tłumaczy, że do tej pory z profesjonalnych tablic rejestracyjnych korzystać mogli wyłącznie dealerzy oferujący nabywcom fabrycznie nowe pojazdy. Samo w sobie stanowiło to absurd, bo w przeciwieństwie do nowych aut, dwa identyczne samochody używane mogą być przecież zużyte w skrajnie różnym stopniu, mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie.

Legalna jazda testowa w komisie

Do tej pory większość samochodów używanych sprowadzonych do kraju nie mogła legalnie poruszać się po ulicach do momentu rejestracji w Polsce. Przyjeżdżając do kraju na lawetach, jako auta wyrejestrowane w kraju sprzedaży, albo na ważnych przez krótki czas tzw. tablicach wywozowych nie spełniały wymogów prawa pozwalających na wyjazd na drogę. Oznaczało to konieczność rejestrowania pojazdu na handlarza i uzyskanie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W rezultacie klienci nie mieli możliwości legalnego sprawdzenia stanu auta podczas jazdy testowej. Alternatywnie - podejmowali ryzyko wyjeżdżając na ulice samochodami, które zgodnie z przepisami nie miały prawa się na niej znaleźć. W przypadku spotkania z patrolem policji, albo kolizji, takie działanie wiązały się z nieprzyjemnościami - co najmniej grzywną za jazdę niezarejestrowanym samochodem, a nawet konieczność pokrycia z własnej kieszeni szkód wynikających z kolizji.

Kto może korzystać z profesjonalnych tablic rejestracyjnych dla aut używanych?

Po wejściu nowych przepisów w życie, handlarze zajmujący się zawodowo samochodami używanymi będą mogli pobrać w wydziale komunikacji profesjonalne, zielone tablice rejestracyjne i stosować ten sam komplet w różnych pojazdach. Po wykupieniu czasowego ubezpieczenia OC będzie więc można odbyć autem w pełni legalną jazdę próbną.

W jaki sposób rozwiązanie działać ma w praktyce? Jak wyjaśnia w rozmowie z Interią Maciej Szymajda - do jednego kompletu tablic przedsiębiorca pobrać może w wydziale komunikacji nawet 100 czystych blankietów, tzw. "miękkich" dowodów rejestracyjnych, czyli pozwoleń czasowych.

Przed wyjechaniem na drogę konkretnym pojazdem trzeba wypisać pozwolenie czasowe i aktywować je w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców korzystając ze specjalnego klucza i aplikacji. Następnie wystarczy wykupić krótkoterminową polisę OC (tzw. ubezpieczenie komisowe) i sprowadzonym pojazdem można będzie legalnie poruszać się po polskich drogach.

Ważność czasowego pozwolenia automatycznie wygasza się po 30 dniach, podobnie jak wystawionej na pojazd krótkoterminowej polisy OC. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego obrót pojazdami używanymi nie zachodzi wówczas obowiązek ciągłości ubezpieczenia, więc sprzedawca nie musi się martwić o ewentualną karę z UFG. Koszt takiej krótkoterminowej polisy to około 100 zł.

Kiedy wchodzą zielone tablice dla aut używanych?

Prezydent podpisał zmienioną ustawę 18 grudnia. Jednak zgodnie z przewidywanym vacatio legis, przepisy zezwalające na stosowanie profesjonalnej rejestracji pojazdów w przypadku aut używanych wejdą w życie dopiero 5 lipca 2026 roku.

''Wydarzenia'': Zmiany w prawie jazdy. Kategoria B dostępna już dla 17-latków Polsat News Polsat News