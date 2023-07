Koniec absurdu z ubezpieczeniem OC. Co roku tracimy tak miliony złotych

"Nadzwyczajna komisja ds. deregulacji", której zadaniem jest m.in. "ograniczenie biurokracji", przygotowała projekt "Ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych". Ten zakłada m.in. zniesienie obowiązku zawierania polis OC dla wraków, które po usunięciu z dróg, przechodzą na własność samorządów. W wyniku prawnego absurdu z pieniędzy gmin co roku znikają w ten sposób miliony złotych.

