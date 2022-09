Kombi czy crossover? Porównujemy Toyotę Corollę TS Kombi i Corollę Cross

Spis treści: 01 Kombi czy crossover - bagażniki

Walka crossoverów i kombi to nie jest pojedynek tylko na bagażniki. Bierzemy w niej pod uwagę wiele czynników. Do porównania posłużą nam dwie Toyoty. Toyota Corolla TS Kombi to typowy przedstawiciel segmentu C z tego rodzaju nadwoziem. Przy rozstawie osi wynoszącym 2700 mm jego długość to 4630 mm, z czego spora część nadwozia jest przeznaczona na bagażnik. Dla odmiany Corolla Cross ma nie tylko krótszy rozstaw osi (o 60 mm), ale i nadwozie (o 170 mm), ale jest samochodem wyraźnie wyższym (o 185 mm).

Kombi czy crossover - bagażniki

Bagażnik w autach o nadwoziu kombi zawsze jest długi, ale i wysoki, natomiast w crossoverze krótki, ale wysoko umieszczony. Corolla TS Kombi z pojemnością przestrzeni ładunkowej 581-596 litrów (zależnie od wersji) w kwestii przestrzeni ładunkowej zawsze będzie miała przewagę nad Corollą Cross z 433-litrowym bagażnikiem, bo kombi do transportu dużych ładunków zostało stworzone. Zatem chcąc przewozić dużo, ale i długie przedmioty, najlepszym wyborem będzie kombi.

Również załadunek bagaży wygodniejszy może być w kombi, ale uwaga - tylko ciężkich. Jeśli niesiecie niezbyt ciężkie zakupy, to wygodniej jest je włożyć do kufra Corolli Cross, której podłoga znajduje się wyżej. Również wyjmowanie pakunków jest wygodniejsze, zwłaszcza kiedy przesuną się w czasie jazdy do przodu. To dlatego mówi się o typowo miejskim charakterze crossoverów.

Corolla Cross czy TS Kombi? Walory praktyczne

Kolejna przewaga crossovera nad kombi to wygodniejsze wsiadanie (wyżej umieszczony fotel) oraz wygodniejsze umieszczanie dzieci w fotelikach. Dokładnie tak samo to działa podczas wysiadania.

Długość i wysokość samochodów ma wpływ także na inne cechy użytkowe, które przed zakupem wydają się mało istotne, a podczas eksploatacji można je docenić. Ręczne mycie wyższego auta na myjni bezdotykowej zawsze zajmuje więcej czasu, bo niełatwo jest sięgnąć na dach. Niskie, ale długie kombi ma też bardziej obłe kształty, co przyspiesza proces płukania. Przy dzisiejszych cenach myjni bezdotykowych łatwo to docenić.

SUV-em natomiast o wiele łatwiej jest parkować. Pomijając mniejszą długość, również ze względu na wyższe położenie fotela widać dalej i dokładniej, zwłaszcza krawędzie auta. Wyższe umieszczenie zderzaków pozwala też podjechać odważniej nawet do dużych krawężników. Uszkodzenia dolnych dokładek zderzaków, zwłaszcza z przodu, to domena klasycznych aut osobowych. W mieście lepiej sprawdzą się też większe koła, a tym samym wyższy profil opon crossoverów, które trudniej uszkodzić na krawężnikach.

Co bezpieczniejsze - kombi czy crossover?

Przeciwnicy SUV-ów i crossoverów uważają, że prowadzą się one mniej stabilnie. Rzeczywiście fizykę trudno oszukać i auta z wyżej umieszczonym środkiem ciężkości bardziej wychylają się na zakrętach, co wpływa na przyczepność opon. Jednak platforma TNGA-C przygotowana dla Corolli jest również podwoziem Corolli Cross, co oznacza, że crossover ma możliwie zbliżone właściwości jezdne do klasycznego kompaktu.

Jednak są i argumenty za crossoverami. Jednym z ważniejszych jest wyżej umieszczona pozycja kierującego, który dzięki temu widzi dalej, nierzadko ponad dachami niższych samochodów, może więc zareagować na zagrożenie wcześniej. W razie uderzenia też jest lepiej chroniony, ponieważ potencjalne zderzenie z autem osobowym daje mu przewagę w postaci wyższego umieszczenia w aucie.

Poczucie bezpieczeństwa to już kwestia czysto subiektywna, a tu zdecydowaną przewagę mają crossovery. Nie boją się drobnych przeszkód, dużych dziur w nawierzchni czy drogi w gorszym stanie. Prześwit wynoszący 160 mm w Corolli Cross gwarantuje bezproblemowe pokonanie drogi o gorszej nawierzchni, a także leżących na niej kamieni czy gałęzi. Jedynie Corolla TS Kombi Trek zapewnia zbliżony prześwit, wynoszący 155 mm. Warto więc zdecydować się na takie auto, jeśli chcecie walory użytkowe SUV-a, ale przestrzeń bagażową kombi.

W kwestii systemów bezpieczeństwa też jest kilka różnic. Pakiet Toyota T-MATE łączy znane dotąd rozwiązania z zakresu Toyota Safety Sense z nowymi. Wraz z pojawieniem się na rynku Corolli Cross oraz nowej, odświeżonej Corolli z rocznika 2023 na liście wyposażenia obok dobrze znanych systemów TSS znajdziemy nowe funkcje, których celem jest przede wszystkim zapobieganie kolizjom i innym zagrożeniom.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zapobiega kolizjom z samochodami, pieszymi, rowerzystami i motocyklistami. Obok niego do standardowego wyposażenia należy inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). Systemy te będą aktualizowane zdalnie przez bezprzewodowy internet samochodu. W wyższych wersjach wyposażenia pojawiają się dodatkowo układ detekcji przeszkód (ICS), asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją automatycznego hamowania.

Pod względem systemów bezpieczeństwa Corolla Cross jest lepiej wyposażonym pojazdem. Na jej pokładzie możemy mieć m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu, system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach i układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS).

Największą przewagą Corolli Cross nad kombi w dziedzinie bezpieczeństwa jest jednak napęd na cztery koła AWD-i, dostępny jako opcja. To układ pozwalający w trudnych sytuacjach drogowych zachować większą kontrolę nad samochodem i wydostać się z opresji, a także łatwiej pokonać wertepy, piach i błoto czy podjechać dalej górską drogą.

Toyota Corolla Cross vs Toyota Corolla TS Kombi - napędy

Najnowsza Toyota Corolla TS Kombi (rocznik 2023) została wyposażona wyłącznie w napędy hybrydowe piątej generacji o mocy 140 KM (1.8) lub 196 KM (2.0). Ta generacja to większa wydajność dzięki mniejszemu, lżejszemu akumulatorowi, ale o wyższej mocy, co przy lepszych osiągach ma pozytywnie wpłynąć na zużycie paliwa. Trzeba wiedzieć, że ze względu na niższą sylwetkę w podobnych warunkach Corolla TS Kombi będzie samochodem oszczędniejszym od Corolli Cross.

Nowsza technicznie Corolla Cross od razu w dniu premiery została wyposażona w napęd hybrydowy piątej generacji z silnikiem 2.0 o mocy 197 KM, dający jej możliwość połączenia z systemem AWD-i.

Kombi czy crossover?

Wybór między Corollą TS Kombi i Corollą Cross nie jest łatwy. Argumentów za i przeciw jest naprawdę dużo, i oba auta mają swoje zalety i wady względem drugiego. Niemniej popularność SUV-ów i crossoverów wynika z prostego faktu - kto raz spróbował, zwykle nie wraca do tradycyjnych nadwozi.

Pod kątem cen trudno mówić o jednoznacznym zwycięzcy tego porównania, choć na pierwszy rzut oka wygrywa Corolla TS Kombi, bowiem Corolla Cross jest od niej o ok. 13 tys. zł wyższa. Jednak różnica ta może się częściowo lub nawet w całości zwrócić zwrócić przy odsprzedaży. SUV-y i crossovery już od dawna mają wyższą wartość rezydualną, czyli mniejszy spadek wartości.