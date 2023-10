Kolejne oszustwo wymierzone w kierowców. Uważaj na fałszywe mandaty

Spis treści: 01 Zaczęło się od fałszywych mandatów od straży miejskiej

02 Oszuści rozwinęli swój pomysł i postawili na policję

03 Stosowanie się do tych porad zapewni nam bezpieczeństwo

Zaczęło się od fałszywych mandatów od straży miejskiej

Po raz pierwszy o pladze fałszywych mandatów pozostawianych za wycieraczkami samochodów informowaliśmy w ubiegłym miesiącu. Wtedy to Straż Miejska w Warszawie ostrzegała przed podrobionymi wezwaniami do zapłaty za nieprawidłowe parkowanie.

Fałszywki były całkiem dobrze wykonane, zgadzały się nie tylko rozmiary mandatów, ale także wydrukowane na nich tabele. Na pozostawianych kwitkach widniał natomiast numer konta bankowego. Wpłacenie pieniędzy na podany rachunek mogło się skończyć nie tylko utratą oszczędności, ale także przekazaniem przestępcom wielu poufnych danych w tym imienia, nazwiska, a także numeru konta bankowego.

Oszuści rozwinęli swój pomysł i postawili na policję

Jak się okazuje, wydane ostrzeżenie nie zniechęciło oszustów. Wręcz przeciwnie - zdecydowali się oni na rozwiniecie pomysłu, podszywając się obecnie już nie tylko pod straż miejską, ale także policję. Zamiast numeru konta, na sfałszowanych mandatach pojawił się natomiast podejrzany kod QR.

Jak podkreśla NASK - wspomniany kod kieruje użytkowników do strony internetowej, która do złudzenia przypomina oficjalną witrynę policji. Widnieje na niej nie tylko kwota rzekomego mandatu, ale także odnośnik nakłaniający do opłacenia go przez bankowość elektroniczną. Skorzystanie z tej opcji przenosi nas do formularza, który namawia z kolei do podania danych karty kredytowej - jak można się domyślić - uzupełnienie tych informacji z reguły kończy się utratą pieniędzy z konta oraz przejęciem naszych danych osobowych. Ponadto oszuści próbują wywrzeć nacisk na ofierze, podkreślając, że w momencie szybkiej zapłaty mandatu, jego kwota zostanie obniżona ze 100 zł do 50 zł.