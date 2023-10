Kolejna inwestycja na Zakopiance. Poprawi komfort i bezpieczeństwo kierowców

Nowy węzeł na Zakopiance

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego na drodze krajowej nr 7, czyli Zakopiance w Krzyszkowicach k. Myślenic. Jak przekazał w czwartek Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, nowy węzeł pozwoli na bezpieczny wjazd z Krzyszkowic na Zakopiankę w kierunku Krakowa i Myślenic.

Zapewnimy to dzięki budowie tunelu pod drogą krajową nr 7. Będzie w nim również chodnik dla pieszych. przekazał przedstawiciel GDDKiA

Kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z Zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod DK7 i dojeżdżać nową drogą nieopodal agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Taką samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się pojazdy jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic.

Ruch z Myślenic do Krzyszkowic i ze wsi w kierunku Krakowa będzie poprowadzony przebudowaną w pobliżu Zakopianki drogą powiatową. Wykonawca poprawi zjazd z DK7 i wjazd na nią, dzięki czemu będzie on bezpieczniejszy.

Na Zakopiance realizowanych jest teraz szereg inwestycji

Jak zauważył Michna, według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, w okolicy przyszłego węzła Zakopianką przejeżdża codziennie prawie 40 tys. pojazdów.

Dzięki budowie węzła i likwidacji lewoskrętów zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu. W latach 2017-2021 doszło tutaj do 45 kolizji drogowych i 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne. zaznaczył przedstawiciel GDDKiA

Zgodnie z założeniami przetargu wybrany w nim wykonawca na budowę węzła będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy, nie licząc 3-miesięcznych przerw zimowych. Uwzględniając te przerwy węzeł powinien powstać w ciągu dwóch lat.

Michna przypomniał, że na odcinku Zakopianki od Krakowa do Myślenic na różnych etapach realizacji znajduje się szereg dużych inwestycji poprawiających przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to węzły drogowe w: Gaju, Myślenicach i Jaworniku, nowe układy drogowe w Głogoczowie, Libertowie i Opatkowicach oraz kładki dla pieszych w Mogilanach i Głogoczowie.