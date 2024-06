Budowana przez ponad 30 lat DTŚ Katowice-Gliwice to największa inwestycja zrealizowana przez śląskie samorządy i najważniejsza arteria drogowa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zabrzański fragment trasy, którego dotyczy problem, to dwa tzw. projektowe odcinki Z3 i Z4 o łącznej długości ok. 3 km, wiodące z centrum Zabrza do granicy z Gliwicami.

Drogowa Trasa Średnicowa faluje. Wdrożono procedurę naprawczą

Oba odcinki zostały zbudowane w 2014. Niestety niespełna kilka tygodniu po oddaniu, ich nawierzchnia zaczęła się nienaturalnie wybrzuszać. Jak ustalono, powodem tego zjawiska jest użyta do budowy mieszanina odpadów pochodzących z górnictwa oraz popiołu fluidalnego - produktu ubocznego procesu spalania w elektrowniach. Anhydryt znajdujący się w popiele uległ przeobrażeniom, w wyniku którego doszło do krystalizacji ettringitu i gipsu, a objętość całego materiału zaczęła wzrastać.

Początkowo dla zachowania bezpieczeństwa jazdy, trasa była kilkakrotnie frezowana. Następnie wykonawca drogi oraz inwestor ustalił procedurę naprawy. W zrealizowanym w 2017 r. pierwszym etapie w miejscach największych uszkodzeń rozebrano punktowo nawierzchnię i podbudowę - do poziomu górnej części nasypu, wykonując je od nowa. Prace w 2018 r. obejmowały budowę nowych wierzchnich warstw konstrukcji obu jezdni na całej ich długości. Na kolejną część remontu przyszło nam jednak sporo poczekać.

Zdjęcie Remont Drogowej Trasy Średnicowej potrwa pół roku. / Adrian Slazok/REPORTER / East News

Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu - rozpoczęcie robót naprawczych jezdni zabrzańskiego odcinka DTŚ planowane jest od poniedziałku 10 czerwca rano. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na jezdni północnej (kierunek Gliwice) na odcinku od zjazdu na rondo Sybiraków do granicy z miastem Gliwice, który zostanie wyłączony z ruchu.

W tym czasie ruch pojazdów w obu kierunkach odbywać się będzie jezdnią południową po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu. Zabrzańscy drogowcy uściślili, że jadąc od strony Katowic możliwy będzie zjazd na rondo Sybiraków. Jednocześnie zamknięty będzie wjazd na trasę z ronda Sybiraków w stronę Gliwic oraz węzeł w rejonie ul. Roosevelta.

Drogowcy zaznaczyli także, wykonanie prac naprawczych obu jezdni zabrzańskiego odcinka DTŚ potrwa około sześciu miesięcy. Na ten moment nie podano jednak jaki będzie zakres techniczny naprawy uszkodzonej drogi.