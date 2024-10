Kilometrowe korki na A4 pod Wrocławiem. Jak skrócić czas przejazdu?

Na autostradzie A4 koło Żórawiny w okolicach Wrocławia rozpoczęto remont wiaduktu. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - ruch na autostradzie w obu kierunkach został ograniczony do jednego pasa ruchu. Jednocześnie wprowadzone zostało ograniczenie prędkości jazdy do 60 km/h. Zadaniem wykonawcy jest naprawa części betonowych obiektu oraz oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu.

Gigantyczny korek pod Wrocławiem. Można skorzystać z objazdu

Niestety prace drogowe już teraz poskutkowały gigantycznym zatorem tworzącym się w okolicach Wrocławia. Kierowcy masowo donoszą o niekończącym się korku rozpoczynającym się od okolic miejscowości Brzezimierz i ciągnące się aż do Suchego Dworu. Utrudnienia obejmują blisko 18-kilometrowy fragment, którego przejazd w godzinach szczytu zajmuje kierowcom ponad godzinę.

Zdjęcie Kilometrowe korki na A4 pod Wrocławiem. Czas przejazdu to blisko godzina / Fot. Google Maps /

Według aplikacji Google Maps korek da się częściowo ominąć zjeżdżając z autostrady na węźle Brzemierz, a następnie kierując się na miejscowości Skrzypnik, Domaniów i Nowojowice. Dzięki temu kierowcy mogą skrócić czas przejazdu niemal o połowę. Niestety w okolicy SPO Krajków ponownie trzeba wrócić na zakorkowaną autostradę.

Zdjęcie Według aplikacji Google Maps korek da się częściowo ominąć / Fot. Google Maps /

Naprawa wiaduktu potrwa do połowy listopada br.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność, przypominając, że obecnie przeprowadzane prace to druga i ostatnia część naprawy wiaduktu na autostradzie A4 pomiędzy Wrocławiem a Żórawiną. Pierwszy remont został wykonany w zeszłym roku, kiedy to wyłączony z ruchu został prawy pas autostrady A4 na jezdni w kierunku Katowic. Jak zaznaczono - remont polegał na naprawie i częściowej wymianie fragmentów dźwigarów wiaduktu, który w lipcu ubiegłego roku został uszkodzony przez koparkę przewożoną samochodem ciężarowym.

Obecny etap prac potrwa do końca października br. Rozpoczęcie kolejnego etapu planowane jest od 5 listopada br. Wtedy ruch będzie odbywał się pasami prawymi. Łącznie prace mają potrwać do połowy listopada br.