Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało odświeżoną wersję aplikacji mObywatel. Pojawiło się kilka drobnych poprawek i usprawnień, a dla kierowców najważniejsze jest wprowadzenie rozbudowanej informacji o badaniu technicznym (sekcja Moje pojazdy/Badanie techniczne) oraz o wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego.



Przykra wiadomość z aplikacji mObywatel

Niektórzy kierowcy, którzy wejdą do mObywatela żeby sprawdzić te nowe funkcjonalności mogą się jednak zdziwić. W sekcji Punkty karne warto przy okazji spojrzeć na stan swojego konta. Nie zawsze pamiętamy o wszystkich przewinieniach drogowych, za które zostaliśmy ukarani w ciągu ostatnich 365 dni. A aplikacja mObywatel to najprostsze narzędzie do sprawdzenia stanu konta. Świadomość liczy punktów może skłonić kierowcę do podjęcia konkretnych kroków.



Reklama

mObywatel to skarb. Uchroni przed utratą prawa jazdy

Wiedząc, ile mamy jeszcze punktów i jak długo będą ważne, można np. podjąć decyzję o skorzystaniu z kursu redukującego liczbę punktów karnych o 6 najstarszych na koncie. Aby skorzystać z tej opcji, kierowca musi spełniać określone warunki: nie może mieć więcej niż 24 punkty karne na koncie, musi posiadać prawo jazdy od co najmniej roku i nie może wziąć udziału w kursie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Kursy redukujące punkty karne organizowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Trwają jeden dzień, a ich koszt najczęściej wynosi 1000 zł. Obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Wykłady trwają łącznie osiem godzin lekcyjnych, podzielonych na cztery bloki tematyczne po dwie godziny każdy. Część praktyczna kursu polega na ćwiczeniu awaryjnego hamowania przy prędkościach 30 i 50 km/h.



Jak sprawdzić punkty karne bez mObywatela?

Sprawdzenie stanu punktów karnych możliwe jest nie tylko za pośrednictwem mObywatela. Kierowcy mogą w tym celu skorzystać jeszcze ze strony gov.pl i przejść do zakładki "Kierowcy i pojazdy". Następnie wybieramy opcję "Sprawdź punkty karne" i logujemy się za pośrednictwem profilu zaufanego. Obsługiwane jest również logowanie przez bankowość internetową.



Punkty karne można skontrolować też na komisariacie policji, gdzie po wylegitymowaniu się otrzymamy informację o stanie konta. Jeśli będziemy potrzebowali pisemnego potwierdzenia tej czynności, trzeba wypełnić wniosek i zapłacić 17 złotych.