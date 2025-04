Model to Panamera 4S E-Hybrid, hybryda plug-in o mocy 544 KM i z bazową ceną w wysokości 640 tys. zł.

Kękę, czyli Piotr Siara, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazał się z nowym samochodem. "To była długa droga. Coraz mniej czasu zostało, trzeba będzie więc momentami przyspieszyć" - napisał na Facebooku. Z wpisu można wywnioskować, że raper sprawił sobie prezent z okazji dziesiątej rocznicy życia w trzeźwości.

Samochodem, na który zdecydował się Kękę, jest czarne Porsche Panamera. Trzecia generacja tego modelu bywa błędnie nazywana kolejnym liftingiem poprzedniego wcielenia, a to dlatego, że zdecydowano się na dość kosmetyczne zmiany, jeśli chodzi o stylistykę. Samochód wyróżnia się zmienionymi zderzakami z dodatkowymi wlotami powietrza nad tablicą rejestracyjną, nowymi wzorami felg, kolorami nadwozia, węższą listwą świetlną na tylnej klapie, a także nowymi reflektorami LED Matrix (lub opcjonalnymi LED Matrix HD).

Również wewnątrz nie zdecydowano się na rewolucję. Zniknął fizyczny obrotomierz, fizyczna stacyjka czy dźwignia zmiany przełożeń. Pojawił się za to cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,6 cala, przycisk Start/Stop oraz przełącznik zmiany biegów znajdujący się na desce rozdzielczej. W opcji klienci mogą także dokupić trzeci wyświetlacz przed fotelem pasażera o przekątnej 10,9 cala. Dzięki specjalnemu szkłu kierowca z pozycji swojego fotela nie widzi, czym zajmuje się pasażer.

W poście Kękę nie chwali się specyfikacją swojego auta, ale już w relacji możemy zobaczyć, że to Panamera 4S E-Hybrid, a więc mniej więcej środkowa pozycja w gamie silnikowej modelu. Pod tym oznaczeniem kryje się hybryda plug-in, której bazą jest benzynowa jednostka V6 o pojemności 2,9 litra, generująca 353 KM i 500 Nm.

Współpracuje ona z silnikiem elektrycznym oferującym 190 KM i 450 Nm. Łącznie układ hybrydowy zapewnia 544 KM i 750 Nm. Dzięki akumulatorowi o pojemności 25,9 kWh na prądzie samochód może przejechać do 86 km. Cena bazowa tej wersji to 640 tys. zł.

W komentarzach pod postem użytkownicy cytują lub przywołują jeden z utworów rapera. Kilka lat temu Kękę opublikował utwór "Możesz mi". Na filmie podkreślono, że historia jest nieprawdziwa, a podobieństwo do "osób bądź podmiotów" jest przypadkiem. Osoby znające problemy rapera z jego ówczesnym samochodem, czyli Kią Sportage, mogły jednak spokojnie doszukać się nawiązań do tej sytuacji. W utworze pada stwierdzenie o końcu polsko-koreańskiej przyjaźni, a raper trzyma na klipie drewniany kij - nietrudno doszukać się tutaj nawiązania do nazwy koreańskiej marki.