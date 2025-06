Po wpadce na początku kampanii wyborczej, gdy na jedno z pierwszych spotkań Nawrocki pojechał służbowym autem z IPN, co wytknęli mu dziennikarze, obecny prezydent-elekt zaczął się pokazywać w Renault Twingo i zapewniał, że to jego prywatny samochód.

Gdy jednak w maju wybuchła afera w wyłudzeniem mieszkania i Karol Nawrocki został zmuszony do upublicznienia oświadczeń majątkowych, po Twingo nie było w nich śladu. W oświadczeniu z 2021 roku polityk wykazał, że jest właścicielem Opla Insignii z 2014 roku. Obecnie ten samochód ma 14 lat i jest warto około 20-30 tys. zł, ale w oświadczeniu z 2025 roku już go nie ma.

W żadnym oświadczeniu (ani z 2021, ani z 2025 roku) nie ma również Renault Twingo. Dlaczego? Model ten, w takiej wersji, jaką jeździł Nawrocki, był produkowany był w latach 2007 - 2010, a dziś jest warty około 8 - 10 tys. zł. Tymczasem do oświadczeń majątkowych trzeba wpisywać tylko samochody o wartości wyższej niż 10 tys. zł. Według najnowszego oświadczenia prezydent-elekt takiego pojazdu nie ma.

Nowym autem Karola Nawrockiego będzie Mercedes-Maybach S600 Guard. To wzmocniona wersja flagowego Mercedesa klasy S, której parametry nie robią wrażenia jedynie wśród miłośników motoryzacji - to klasa sama w sobie. Pod maską tego potwora kryje się benzynowe V12 o mocy 530 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi aż 830 Nm. Choć w teorii samochód mógłby rozwinąć większą prędkość, ograniczono ją do 210 km/h ze względu na masę wynikającą z opancerzenia.