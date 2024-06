Już wkrótce sprawdzą kierowców w całym kraju. Pomoże sztuczna inteligencja

Spis treści: 01 Generalne Pomiary Ruchu są prowadzone od pół wieku

Generalne Pomiary Ruchu są prowadzone od pół wieku

Generalne Pomiary Ruchu prowadzone są na drogach zarządzanych przez GDDKiA (w tym także na odcinkach autostrad koncesyjnych, nie są brane pod uwagę te odcinki dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu) cyklicznie, co pięć lat, od 1965 roku. Dostarczają one najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów ruchu przez zarządców dróg wynika z ustawy o drogach publicznych.

Badania pozwalają m.in. na określenie różnych parametrów, w tym Średniego Dobowego Ruchu Rocznego, czy też natężenia ruchu w określonych porach dnia. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu są podstawą do wszelkich działań dotyczących planowania, projektowania i strategii, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową w naszym kraju. Wykorzystuje się je także w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk transportowych.

W ramach każdego GPR cała sieć dróg dzielona jest na odcinki pomiarowe, które będą zakwalifikowane do danego typu w zależności m.in. od natężenia ruchu (w przyszłorocznym badaniu sieć dróg podzielona jest na ok. 2,4 tys. takich fragmentów). Badanie zakłada, że zliczane są wszystkie pojazdy, które przejeżdżają przez dany odcinek pomiarowy. Następnie zostają one przypisane do odpowiednich kategorii.

W Generalnym Pomiarze Ruchu pomoże sztuczna inteligencja

Pomiary będą prowadzone w sposób automatyczny, półautomatyczny, a także z wykorzystaniem kamer. W pierwszych dwóch przypadkach wykorzystane zostaną dane z całego roku. Chodzi tutaj m.in. o informacje z systemu poboru opłat e-TOLL czy systemów poboru opłat u operatorów autostrad koncesyjnych. Jeśli chodzi o pomiary wykonywane kamerami, przeprowadzane będą w specjalnie wybranych kilku dniach w ciągu całego roku. Warto dodać, że kamerami ruch będzie mierzony tylko w takie dni jak wtorek, środa, czwartek i niedziela. Inne dni zdaniem GDDKiA charakteryzują się zbyt dużą zmiennością w ciągu roku. W procesie analizy nagrań z pomiarów wideo możliwe będzie skorzystanie z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

GDDKiA szuka wykonawców do Generalnego Pomiaru Ruchu

GDDKiA poinformowała, że otworzyła już oferty na wybór firmy, która opracuje wyniki pomiaru. Zadaniem wykonawcy, we współpracy z zarządcą dróg, będzie m.in. przygotowanie dedykowanych narzędzi informatycznych wspomagających realizację pomiaru, przetwarzanie i weryfikację zebranych wyników oraz przygotowanie opracowań analitycznych dla całego kraju. Obecnie trwa analiza trzech ofert złożonych w postępowaniu.

Oprócz tego oddziały GDDKiA w miastach wojewódzkich prowadzą postępowania związane z wyłonieniem wykonawców pomiarów. Oferty można obecnie składać w siedzibach w Opolu, Gdańsku, Katowicach, Zielonej Górze i Olsztynie. Zadeklarowano, że w najbliższych dniach przetargi ogłoszone zostaną także w Szczecinie i Krakowie, a potem w pozostałych dziewięciu oddziałach.