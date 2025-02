Po trzech kwartałach 2024 roku ubezpieczyciele w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych odnotowali stratę na poziomie 328,8 milionów złotych. Co więcej, strata ta w ciągu zaledwie trzech miesięcy wzrosła praktycznie o 100 proc. Mimo że w tym samym okresie firmy ubezpieczeniowe zebrały o 12 proc. więcej składek, średnia wartość szkody wzrosła o prawie 11 proc.i wynosi już 10,5 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o ponad 1000 złotych w porównaniu do poprzedniego roku.