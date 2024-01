Spis treści: 01 32. finał WOŚP w Warszawie. Jakie zmiany dla kierowców?

32. finał WOŚP w Warszawie. Jakie zmiany dla kierowców?

Główna scena oraz miasteczko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdować się będzie na błoniach stadionu PGE Narodowy. W okolicach stadionu będą również ulokowane start i meta 18. Warszawskiego Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą". W związku z tym kierowcy poruszający się wokół tego obiektu muszą być przygotowani na zmiany. A te wchodzą w życie już dziś. Warszawski ratusz informuje, że na całych błoniach wprowadzony został zakaz parkowania. Dziś i jutro obowiązują również zakazy wjazdu od strony ulicy Zamoyskiego, Sokolej oraz Wybrzeża Szczecińskiego u zbiegu z Siwca.

Jutro o 11:40 natomiast z okolic stacji PKP Warszawa Stadion wystartują uczestnicy wspomnianego biegu. Będą oni poruszali się ulicą Sokolą, Zamoście, mostem Świętokrzyskim, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Szczecińskim, by powrócić na błonia stadionu. W związku z tym o godzinie 11:00 zostaną zamknięte ulice Sokola i Zamoście (od Zamoyskiego do Wybrzeża Szczecińskiego, Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (od ulicy Okrzei do łącznic z mostem Poniatowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie (od Zajęczej do Tamki), Tamka (od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego) oraz most Świętokrzyski. Warszawski ratusz zaznacza, że kierowcy będą mogli wrócić na te drogi o godzinie 14:00.

Zdjęcie W związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kierowcy muszą być przygotowani na zmiany w organizacji ruchu. / Infoulice Warszawa /

Finał WOŚP w Warszawie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Finał WOŚP oznacza także zmiany w organizacji komunikacji miejskiej. Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, autobusy kursujące przez most Świętokrzyski będą poruszać się zmienionymi trasami. Na objazdy skierowane zostaną pojazdy linii 102, 125, 202, 146, 147, 162 (w obu kierunkach), 118 (tylko w stronę Mariensztatu) i 127 (tylko w kierunku Browarnej). W niedzielę wieczorem natomiast, kiedy na błonia stadionu będą przybywać ludzie chcący wziąć udział w "Światełku do nieba", w celu ułatwienia powrotu do domu, od 19:30 będą kursować dodatkowe autobusy linii 509: w kierunku Gocławia z przystanku Rondo Waszyngtona 03 i w stronę Winnicy z przystanku Rondo Waszyngtona 04 (oba przystanki zlokalizowane są na Alei Zielenieckiej przy rondzie Waszyngtona). Z pętli Al. Zieleniecka ruszą również dodatkowe tramwaje. Pojazdy kursujące na linii 7 pojadą w kierunku Placu Narutowicza z przystanku numer 11. W przypadku tramwajów linii 26 jadących w stronę PKP Wola pierwszym przystankiem będzie Al. Zieleniecka 05, który znajduje się przy ulicy Zamoyskiego.

WOŚP 2024 w Warszawie. Na ulice wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje

Warszawski ratusz informuje, że w dniu finału WOŚP, wzorem lat poprzednich, na ulice stolicy wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. Kwestować w nich będą wolontariusze ze sztabu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Zamiast pobierać opłatę za bilet, będą oni przyjmować datki do puszek. W niedzielę autobusy linii 32A, kursujące po trasie linii 509, połączą Gocław i dworzec Wileński. Zatrzymają się m.in. przy miasteczku WOŚP na błoniach stadionu. Z kolei tramwaje linii 32T, tak jak w zeszłym roku, połączą Wiatraczną z Kołem, przejeżdżając Aleją Zieleniecką obok miasteczka WOŚP, trasą W-Z i Obozową. Jak przypomniano, wolontariusze WOŚP mogą podróżować komunikacją miejską po Warszawie za darmo. Nie zapłacą również za bilet w pociągach Kolei Mazowieckich.