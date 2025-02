Czasami dochodzi do incydentów wymagających interwencji służb ratowniczych. Skoro sama wędrówka po kruchym ludzie może okazać się ryzykowna, to wjazd samochodem wydaje się wręcz przepisem na katastrofę. A jednak, kierowcy testują co roku nie tylko wytrzymałość lodu, ale i własne szczęście. Najświeższym przykładem tego, jak skończyć może się chwila doskonałej zabawy, jest incydent z jeziora Śniardwy, który miał miejsce 23 lutego.