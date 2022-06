Jest taka droga w Polsce, którą budują od 1963 r., i zbudować nie mogą

Wiadomości

Dołącz do nas:

Ponad pół wieku temu w dokumentach rządowych pierwszy raz pojawiła się wzmianka o potrzebie zbudowania tej drogi. Od ponad 50 lat podkreśla się to, jak wspomniana droga jest istotna z punktu widzenia całego kraju. Wygląda na to, że jeszcze przez wiele nic się w tej kwestii nie zmieni. Choć krok do realizacji inwestycji wykonano.

Zdjęcie Nowa Zakopianka nie będzie dokończona jeszcze przez wiele lat / GDDKiA