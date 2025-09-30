W skrócie Egzamin na prawo jazdy jest stresujący dla kursantów, głównie przez skomplikowane przepisy i niejasno sformułowane pytania.

Najwięcej trudności sprawiają pozornie proste pytania z teorii i praktyki dotyczące znaków, oleju w silniku czy wyjątków od zasad ruchu drogowego.

Często błędnie interpretowane są przepisy dotyczące pojazdów uprzywilejowanych, wyprzedzania na przejściach oraz zachowania wobec tramwajów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Z rządowych danych wynika, że w 2024 r. zdawalność egzaminu praktycznego kat. B wyniosła średnio 31 proc. Oznacza to, że aż 7 na 10 osób nie zdaje za pierwszym razem. Test teoretyczny składa się z 32 pytań zamkniętych, obejmujących część ogólną i specjalistyczną. Maksymalnie można uzyskać 74 punkty, a próg zaliczenia wynosi 68 punktów. Na odpowiedzenie na wszystkie pytania kursant ma 25 minut.

Te pytania sprawiają kursantom najwięcej problemów. Wystarczy, że źle je przeczytasz

Najwięcej problemów sprawiają pytania, które teoretycznie wydają się najprostsze. Niechlubny prym wiedzie pytanie dotyczące wskazania nieprawidłowej ilości oleju w silniku, a oto odpowiedzi:

a) niewiele powyżej znaku MIN,

b) pomiędzy znakami MIX a MAX,

c) powyżej znaku MAX.

Odpowiedź wydaje się banalnie prosta, jednakże spora część osób - ze względu na stres lub upływający czas - niedokładnie przeczytała pytanie i wskazała błędną odpowiedź odnoszącą się do prawidłowego poziomu. W tym przypadku pytanie dotyczy nieprawidłowej ilości, czyli sytuacji, gdy stan przekracza znak MAX.

Kolejną zagwozdkę stanowi pytanie: "Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?" Wielu przyszłych kierowców mylnie odpowiada, że jest to zabronione. Tymczasem art. 49 ust. 1 wskazuje, że zabronione jest zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie, jednakże jeżeli znaki wprost tego nie regulują, zatrzymanie pod wiaduktem jest dozwolone.

Czy możesz cofać na drodze jednokierunkowej?

Niemal każdy instruktor zna kilka prostych pytań, którymi może wprowadzić kursanta w zakłopotanie. Prym wiedzie jazda drogą jednokierunkową z poleceniem cofania. Czy zatem na jezdni za znakiem D-3 można cofać?

Niebieski znak informacyjny D-3. Droga jednokierunkowa. Wikimedia Commons

Okazuje się, że tak. Przepisy zabraniają cofania w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej, ale wykonanie tego manewru jest możliwe na drodze jednokierunkowej pod warunkiem, że kierujący ustąpi pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachowa szczególną ostrożność, a w szczególności:

sprawdzi, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

upewni się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, a w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Pojazd uprzywilejowany. Podchwytliwe pytanie, na którym łatwo polec

Spora część aktywnych kierowców będzie miała problem z pytaniem numer 950: "Czy pojazd, który ma włączone sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jest pojazdem uprzywilejowanym?" Odpowiedź brzmi "nie", ponieważ zgodnie z kodeksem drogowym oraz definicją pojazdu uprzywilejowanego powinien on mieć sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie oraz włączone światła mijania lub drogowe. Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione, aby pojazd był uprzywilejowany.

Sporo wątpliwości budzą również przepisy dotyczące pieszych, które zaostrzone zostały 1 czerwca 2021 r. Przyszli kierowcy bardzo często błędnie odpowiadają na pytanie dotyczące wyprzedzania na przejściu - należy pamiętać, że manewr ten nie jest zabroniony, jeśli na przejściu działa sygnalizacja świetlna. Wyprzedzanie jest zabronione, gdy sygnalizacja nie działa lub jej nie ma.

Problematyczne są także pytania dotyczące tramwajów - najwięcej kłopotów sprawia pytanie dotyczące ustąpienia pierwszeństwa tramwajowi wyjeżdżającemu z pętli. Kierujący pojazdem nie ma takiego obowiązku, ponieważ tramwaj włącza się do ruchu, więc to motorniczy musi ustąpić pierwszeństwa.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL