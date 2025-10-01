Spis treści: Jak parkować ze skrzynią automatyczną? Jak zredukować bieg w automacie? Jak jeździć w górach automatem? Jak jeździć w korku automatem? Wymiana oleju w skrzyni automatycznej

Automatyczne przekładnie stały się codziennością, ale ich trwałość w dużej mierze zależy od sposobu użytkowania. Poniższe zasady opisują, jak należy jeździc i jakich nawyków trzeba używać, aby skrzynia pracowała płynnie i bezawaryjnie przez długie lata. Chodzi nie tylko o sposób korzystania z poszczególnych przełożeń, ale też odpowiedniego serwisu.

Jak parkować ze skrzynią automatyczną?

Pozycję P należy wybierać dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Przełączanie dźwigni, gdy auto jeszcze się toczy, obciąża zapadkę blokującą i może doprowadzić do uszkodzeń. Na pochyłościach najpierw trzeba zaciągnąć hamulec postojowy, a dopiero potem ustawić P; dzięki temu masa samochodu opiera się na hamulcu, a nie na mechanizmie w skrzyni.

Jak zredukować bieg w automacie?

Aby wykorzystać pełen potencjał silnika wystarczy mocniej wcisnąć gaz. To tak zwany kickdown, czyli redukcja biegów (zwykle o kilka, na przykład z czwartego na drugi). Kierowcy modeli, w których zastosowano łopatki do zmiany biegów przy kierownicy mogą też użyć ich, by szybko zwiększyć obroty silnika i zredukować bieg, jednak w tym wypadku konieczne będzie kilkukrotne kliknięcie łopatki.

Za to funkcja kickdown aktywuje się po mocnym wciśnięciu pedału przyspieszenia za wyczuwalny opór na pedale. Z kickdownu należy korzystać sporadycznie; na co dzień lepsze efekty daje łagodna praca pedałem gazu, która sprzyja wcześniejszym zmianom na wyższe przełożenia i obniża obroty.

Jak jeździć w górach automatem?

Na długich zjazdach zaleca się hamowanie silnikiem. W tym celu warto użyć trybu ręcznego lub zakresów biegów (M, "-/+", czasem 1-4) i zredukować o jeden stopień. Jeśli mimo zdjętej nogi z gazu prędkość nadal rośnie, należy zredukować jeszcze niżej. Takie postępowanie chroni tarcze i klocki przed przegrzaniem i poprawia ekonomię jazdy - jadąc na biegu, ale bez dodawania gazu, silnik nie zużywa paliwa.

Jak jeździć w korku automatem?

Podczas krótkotrwałych postojów, na przykład przed światłami czy szlabanem na przejeździe kolejowym, nie ma potrzeby przełączać na N lub P - w zupełności wystarcza trzymanie nogi na hamulcu nożnym. Szczególnie, jeśli nasz samochód jest wyposażony w funkcję auto hold, która po zatrzymaniu aktywuje elektroniczny hamulec postojowy. Jednak nawet bez niej należy po prostu trzymać nogę na hamulcu, a nie wybierać przełożenie P. Także włączanie przełożenia N nie jest odpowiednie, bo wówczas obniżamy ciśnienie oleju w skrzyni i pogarszamy smarowanie.

Jazda na luzie również jest niewskazana - pozycja ta służy przede wszystkim do holowania lub przetaczania pojazdu, gdy silnik jest z jakiegoś powodu wyłączony. Do obsługi hamulca i gazu powinna być używana wyłącznie prawa noga.

Wymiana oleju w skrzyni automatycznej

Trwałość automatu wprost zależy od stanu oleju przekładniowego. W większości konstrukcji wymiana co 60-80 tys. km (zgodnie z zaleceniami producenta) zapewnia właściwe smarowanie i chłodzenie. Po porannym rozruchu wskazane jest spokojne ruszanie i jazda bez ostrych przyspieszeń.

Niewskazane jest jednoczesne wciskanie hamulca i gazu oraz szybkie przełączanie z D na R i odwrotnie bez pełnego zatrzymania - takie nawyki podnoszą temperaturę pracy i przyspieszają zużycie skrzyni.

Trzymając się powyższych zasad użytkowania i serwisowania możemy być pewni, że skrzynia automatyczna w naszym samochodzie będzie służyć dłużej, a jej obsługa nie będzie wymagała kosztownych napraw.

