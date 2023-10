Rada miasta Sztokholm ogłosiła, że od 1 stycznia 2025 roku ścisłe centrum miasta, o powierzchni przyrównywanej do "dwudziestu bloków mieszkalnych", ma zostać zamknięte dla samochodów spalinowych.



Cel to stworzenie lepszego środowiska pod względem hałasu i jakości powietrza dla mieszkańców Sztokholmu - przekonują w lokalnych mediach władze miasta

Sztokholm mówi nie samochodom spalinowym

To druga próba utworzenia w Sztokholmie rozwiązania podobnego do strefy czystego transportu. Pierwsza, w ramach której taka strefa miała pojawić się w ścisłym historycznym centrum Sztokholmu (wyspa Gamla Stan), zakończyła się niepowodzeniem.



Plany wprowadzenia zakazu w Sztokholmie dzielą samych Szwedów. We władzach miasta większość mają dziś socjaldemokraci i Zieloni, ale głosu sprzeciwu wobec ich decyzji nie kryją rządzący krajem Moderaci, którzy określają decyzję mianem "ideologicznej" i skierowanej "przeciw mieszkańcom".

Sztokholm zakaże aut spalinowych? Będą wyjątki

Szwedzkie media zauważają, że Sztokholm jest pierwszym miastem na świecie, które oficjalnie zakazało ruchu w centrum dla aut z silnikami spalinowymi. Strefy czystego transportu obowiązują wprawdzie w wielu miastach na całym świecie, ale ograniczenia dotyczą z reguły starszych pojazdów i uzależnione są od normy emisji spalin.



Wprawdzie na zakazy dla wybranych aut zdecydowały się już np. Paryż czy Ateny, ale w każdym z tych przypadków chodziło o starsze pojazdy napędzane silnikami wysokoprężnymi. Podobne rozwiązanie co w Szwecji zaproponowano niedawno w Oslo, ale tutaj - przynajmniej w początkowym okresie - zakaz wjazdu dla pojazdów spalinowych dotyczyć miałby wyłącznie ciężarówek.



W Sztokholmie - przynajmniej oficjalnie - zakaz dotyczyć ma wszystkich aut spalinowych, chociaż - w rzeczywistości - może on nie być wcale tak restrykcyjny, jak to się wydaje. Do ścisłego centrum - oprócz spalinowych pojazdów służb miejskich - miałoby też wjeżdżać hybrydy plug-in. Spalinowymi autami po centrum wciąż poruszać by się też mogły osoby niepełnosprawne.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Szwecji

Szwecja jest krajem, w którym elektryczne samochody cieszą się obecnie bardzo dużym powodzeniem. We sierpniu udział samochodów bateryjnych i hybryd plug-in w ogóle rejestracji nowych aut sięgnął aż 60,1 proc. Same "elektryki" odpowiadały za 41 proc. rejestracji, a hybdyrowe auta z wtyczką - 19,1 proc. Dla porównania auta benzynowe wybrało 22,2 proc. nabywców, a samochody napędzane silnikami Diesla - zaledwie 7,6 proc.



Piątka najlepiej sprzedających się nowych samochodów w Szwecji w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku prezentuje się następująco:



Tesla model Y (4,2 tys. rejestracji),



VW ID.4 (3,1 tys. rejestracji),



Skoda Enyaq (1,4 tys. rejestracji),



BYD ATTO 3 (1,3 tys. rejestracji),



BMW i4 (1,4 tys. rejestracji).



Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że Szwecja jest stosunkowo małym rynkiem (287 tys. rejestracji w 2022 roku), a zakup samochodów elektrycznych jeszcze do niedawna był dotowany przez władze.