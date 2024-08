Jest decyzja w sprawie nowego odcinka S8. Ucieszą się nie tylko we Wrocławiu

Rozstrzygnięto przetarg na nowy odcinek drogi S8

W przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 Niemcza - Ząbkowice Śląskie, wzięło udział dziewięciu wykonawców. Wygrała oferta o wartości 306 mln zł. Jeśli nie pojawią się żadne nieprzewidziane trudności, umowa na budowę drogi zostanie podpisana we wrześniu.

Nowy odcinek drogi S8 będzie miał 7,9 km długości i zostanie poprowadzony nowym śladem, w minimalnym tylko stopniu wykorzystując przebieg obecnej DK8. Na odcinku pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami Śląskimi wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Niemcza na skrzyżowaniu z obecną DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z obecną DK8 i drogą powiatową numer 3165D. Powstanie także 19 obiektów inżynierskich (cztery obiekty nad ciągiem głównym, sześć obiektów w ciągu trasy głównej oraz dziewięć przepustów).

Budowa drogi S8 Wrocław - Kłodzko

Nowa droga ekspresowa S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko będzie miała długość 87 km. Plany przewidują, że będzie to trasa dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Powstanie w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawcy najpierw opracują dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a dopiero po jej uzyskaniu rozpoczną prace w terenie.

Cztery odcinki drogi ekspresowej S8 są już w trakcie realizacji. Trzy z nich to odcinki trasy pomiędzy Kobierzycami i Łagiewnikami oraz odcinek od Ząbkowic Śląskich do Barda. Na etapie przetargu jest odcinek pomiędzy Łagiewnikami i Niemczą. Kolejny fragment trasy od Barda do Kłodzka znajduje się na etapie prac przygotowawczych, a jego dalszy przebieg do granicy z Czechami na etapie opracowań studialnych.

Zakończenie całej drogi S8 od Wrocławia do Kłodzka planowane jest na lata 2028-2033.