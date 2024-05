Pijany kierowca ciężarówki z Olsztyna z zarzutami

Zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości przedstawiła dziś prokuratura kierowcy wywrotki, która na ul. Bałtyckiej w Olsztynie staranowała miejski autobus i auta osobowe. Podejrzany został dzisiaj przesłuchany i przyznał się do obu czynów, a prokurator złożył wniosek o tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Olsztyński sąd uwzględnił dzisiaj ten wniosek i zastosował wobec 42-letniego kierowcy wywrotki tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Serhii M. jest podejrzany o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie jest prawomocne.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że popełnienie przez podejrzanego zarzucanych mu czynów zostało w wysokim stopniu uprawdopodobnione zgromadzonymi w sprawie dowodami. Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania uzasadnione jest realną obawą, że podejrzany przebywając na wolności może w bezprawny sposób utrudniać dalszy tok postępowania. przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak

W postanowieniu sąd zwrócił uwagę, że podejrzany jest cudzoziemcem czasowo przebywającym na terenie kraju, bez stałego czy tymczasowego miejsca zameldowania. W ocenie sądu, uwiarygadnia to obawę ucieczki podejrzanego przed organami ścigania i powrotu do kraju swojego pochodzenia. Sąd uznał, że tymczasowe aresztowanie uzasadnione jest również grożącą podejrzanemu surową karą, a przebywając na wolności mógłby utrudniać on śledztwo poprzez nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań.

Jak doszło do wypadku ciężarówki w Olsztynie?

Do wypadku doszło w poniedziałek (27.05) około godziny 19:00 na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Ciężarowa wywrotka do przewozu żwiru (w momencie zdarzenia była pusta) najpierw staranowała cztery samochody osobowe stojące na światłach, a jeden z nich dachował. Następnie ciężarówka uderzyła w tył autobusu miejskiego, który stał na przystanku. Podróżowało nim 16 osób. Ciężarówka uszkodziła też wiatę przystankową i zawisła na skarpie o wysokości około 4-5 metrów.

Cały przebieg zdarzenia można zobaczyć na poniższym wideo. Widać na nim, jak ciężarówka z dużą prędkością wjeżdża na pasy zieleni, by potem przeciąć przeciwległe pasy ruchu. Potem wracając na właściwą stronę drogi, uderza w miejski autobus.

Wideo youtube

Według prokuratury pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu łącznie podróżowało 16 osób (wcześniej była mowa o 26 osobach), a 12 z nich odniosło obrażenia, które określono jako "naruszające czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni".