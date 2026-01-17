W skrócie Nowa stacja kolejowa w Gdyni umożliwia obsługę najdłuższych pociągów towarowych w Polsce.

Inwestycja obejmowała budowę 115 km torów, 359 rozjazdów, dwóch wiaduktów i podziemnych zbiorników retencyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską zwiększa konkurencyjność polskich portów na rynku europejskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej to nie tylko inwestycja w sam transport, ale również realny sposób na odciążenie dróg od rosnącej liczby ciężarówek. Mniejszy udział tirów w ruchu drogowym oznacza wolniejsze zużycie nawierzchni, niższe koszty remontów oraz wyraźne ograniczenie emisji spalin i hałasu.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być uruchomiona kilkanaście miesięcy temu nowoczesna stacja kolejowa w Gdyni, określana jako pierwsza w Polsce "autostrada dla pociągów". Według przedstawicieli władz regionalnych - rozwiązanie to pozwoli usprawnić transport towarów i zwiększyć jego efektywność.

115 km nowych torów oraz 359 rozjazdów. To tylko początek

Stacja Gdynia Port została rozbudowana o 115 km nowych torów oraz 359 rozjazdów, co pozwoliło znacząco zwiększyć przepustowość infrastruktury kolejowej obsługującej port. Istotnym elementem inwestycji są również dwa nowe wiadukty o długości 640 i 170 metrów, które usprawniają ruch na liniach kolejowych prowadzących do terminali portowych.

Zakres prac objął także modernizację mostu nad rzeką Chylonką. Aby zabezpieczyć teren przed skutkami intensywnych opadów, zastosowano system trzynastu podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z nową siecią kanalizacyjną. W ramach inwestycji powstała również publiczna ładownia. Całość przedsięwzięcia została zaprojektowana z myślą o długoterminowej eksploatacji oraz ograniczeniu wpływu na otoczenie.

To jednak nie wszystko. Na terenie stacji powstała również największa w Polsce głowica rozjazdowa, która łączy aż 39 torów i jest uznawana za jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, aby wyeliminować ryzyko kolizji z przebiegającą w pobliżu napowietrzną linią wysokiego napięcia, wszystkie przewody energetyczne poprowadzono pod ziemią na odcinku 20 kilometrów.

Polska inwestycja ma znaczenie dla całej Europy

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kulminacyjnym momencie realizacji inwestycji na placu budowy pracowało jednocześnie około 500 osób oraz blisko 200 maszyn. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Łącząc Europę".

Nowa stacja w Gdyni ma znaczenie strategiczne nie tylko dla krajowego systemu kolejowego, lecz także dla transportu towarowego w skali europejskiej. PKP PLK S.A. wskazują, że inwestycja konsekwentnie zwiększa możliwości przewozu ładunków koleją do portów morskich, w tym również do Gdańska. Rozbudowana infrastruktura sprzyja wzrostowi konkurencyjności polskich portów wobec innych portów regionu Morza Bałtyckiego i wzmacnia ich pozycję na europejskim rynku logistycznym.

