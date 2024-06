Z Łodzi do Warszawy w godzinę. Inwestycje nabierają tempa

Jak informują Polskie Linie Kolejowe - maszyna do drążenia tuneli "Katarzyna" wyruszyła już z bloku postojowego zlokalizowanego w rejonie ul. Mielczarskiego. Wcześniej przez okres dziewięciu miesięcy robotnicy czekali na zakończenie prac inwestycyjnych, które zakładały m.in. wzmocnienia terenu pod budynkami mieszkalnymi w centrum Łodzi. Były one konieczne ze względu na zły i awaryjny stan techniczny aż 28 z nich. Wykonanie wzmocnienia gruntu w 3 pierwszych szachtach umożliwiło kontynuację drążenia.

"Katarzyna" wróciła do pracy. Drąży tunel na głębokości ok. 25 m

Tarcza TBM Katarzyna pracuje na głębokości ok. 25 m pod powierzchnią gruntu. Jej ślad prowadzi m.in. pod kamienicami. Dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców lokatorzy nieruchomości znajdujących się na trasie tunelu zmienią tymczasowo miejsce zamieszkania. Na odcinku między przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście relokacja obejmie ok. 900 lokatorów zamieszkałych pod 26. adresami.

Na przystanek Łódź Śródmieście "Katarzyna" dotrze w grudniu br. W styczniu 2025 r. wznowi prace z przystanku Śródmieście, by w marcu 2025 r. zakończyć drążenie w komorze przy Dworcu Fabrycznym. Następnie po półrocznych testach, tunelem średnicowym pod miastem ruszą pierwsze pociągi.

To najważniejsza inwestycja kolejowa w Polsce

Zdaniem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, budowa tunelu pod centrum Łodzi to najważniejsza inwestycja kolejowa w Polsce, która zasypie lukę komunikacyjną, funkcjonującą od XIX wieku. Stanowi ona bezpośrednią kontynuację dużego projektu, w ramach którego wybudowano Dworzec Fabryczny oraz zmodernizowano odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Widzew. Jednocześnie nieprzerwanie pracuje mniejsza tarcza o nazwie "Faustyna", która drąży cztery jednotorowe tunele. Na ten moment wykopała już ponad 670 metrów i przechodzi obecnie pod al. Włókniarzy. Stacje Koziny, Polesie i Śródmieście oraz dworzec Łódź Fabryczna stworzą system tzw. łódzkiego metra.

Odkąd zapewniliśmy stabilne finansowanie projektu oraz określiliśmy jego harmonogram, pracę nad budową tunelu, a właściwie pięciu tunelów pod Łodzią nabrały wreszcie tempa. Możemy mówić o zaawansowaniu projektu na poziomie 67 proc. powiedział Dariusz Klimczak

Jednocześnie polityk podkreślił, że budowa podziemnych połączeń kolejowych w Łodzi stanowi prawdziwą rewolucję w transporcie kolejowym - nie tylko w regionie, ale też w skali całego kraju. Dzięki przeprowadzanym inwestycjom do 60 minut skróci się m.in. podróż z Łodzi do Warszawy. Pociągi zaś będą mogły kursować co pół godziny. Efekt będzie odczuwalny dla kierowców poruszających się autostradą A2, która na odcinku między Łodzią a Warszawą jest zwykle mocno obłożona.