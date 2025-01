U dealerów Toyoty ciągle można kupić samochody z 2024 roku produkcji w ramach oferty wyprzedażowej. W związku z trwającymi do 2 lutego Dniami Otwartymi Wyprzedaży polski importer rozszerzył ofertę promocyjną m.in. wprowadzając do niej Corollę Cross . Ostatnie egzemplarze wybranych wersji tego crossovera dostępne są w cenach obniżonych nawet o blisko 13 tys. zł .

Topowa odmiana Executive z hybrydą o mocy 197 KM i napędem na przód kosztuje obecnie 172 200 zł (zamiast 184 900 zł). Tutaj na wyposażeniu znajdziemy m.in. system kamer 360 stopni, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika czy elektryczną regulację fotela kierowcy.Co więcej auto w dokładnie takiej wersji, ale wzbogacone o dach panoramiczny to obecnie koszt 177 100 zł – o 12 800 zł mniej od ceny katalogowej. Polski importer zwraca uwagę, że każda z wersji Corolli Cross jest wyposażona ponadto w pakiet Protection obejmujący wykładzinę bagażnika oraz siatkę.

W związku z promocją zwiększono również rabat na zakup Yarisa . W wariancie Comfort cena modelu została obniżona ze 103 900 zł do 91 400 zł . W wyposażeniu znajdziemy m.in. 15-calowe felgi aluminiowe, elektryczną regulację odcinka lędźwiowego kierowcy, a także znany z niższej wersji 4,2-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów i 9-calowy ekran multimediów.

Oprócz tego w ofercie znajdują się również egzemplarze w wersji Style (tylko z manualną skrzynią). Na jej wyposażeniu znajdziemy m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, światła LED, spryskiwacze przednich świateł czy indukcyjną ładowarkę. W tym przypadku cena katalogowa została obniżona z 124 400 zł do 102 400 zł .

Na największy rabat w ramach Giełdy Toyoty można liczyć decydując się na Land Cruisera . Pozostały jeszcze egzemplarze w wersji Invincible . Zamiast katalogowych 408 900 zł klienci muszą obecnie zapłacić 373 900 zł . To obniżka o 35 tys. zł .

Toyota Land Cruiser to model, który niewątpliwie cieszy się zainteresowaniem Polaków. Zaledwie w godzinę po rozpoczęciu przedsprzedaży (w lutym 2024 r.) zarezerwowano łącznie 462 samochody. Co istotne, tyle Land Cruiserów poprzedniej generacji sprzedało się w całym 2023 roku. W całym zeszłym roku do klientów trafiło 898 egzemplarzy tego modelu.