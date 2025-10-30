Jechała pod prąd drogą ekspresową. Sama nie wie, jak się tam znalazła

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Chwila nieuwagi za kierownicą może kosztować naprawdę wiele. 76-letnia kobieta prowadząca Fiata Seicento wjechała na drogę ekspresową S7 pod prąd, łamiąc przepisy i narażając życie swoje oraz innych kierowców. To kolejny przykład na to, jak niebezpieczne może być ignorowanie znaków drogowych.

Jechała pod prąd na ekspresówce. Nie wie jak się tam znalazła
Jechała pod prąd na ekspresówce. Nie wie jak się tam znalazła Policja

W skrócie

  • 76-letnia kobieta wjechała fiatem pod prąd na drogę ekspresową S7, zagrażając bezpieczeństwu innych kierowców.
  • Policja szybko zareagowała, rozstawiając punkty kontrolne i zatrzymując seniorkę, która nie potrafiła wyjaśnić swojego błędu.
  • Funkcjonariusze apelują do rodzin seniorów o szczególną uwagę na ich zdolności do prowadzenia pojazdów i kontrolowanie ich stanu zdrowia.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wpłynęło zgłoszenie dotyczące Fiat Seicento, który poruszał się drogą ekspresową S7 z Radomia w kierunku Warszawy, jadąc pod prąd. Z relacji świadków wynikało, że mimo dawanych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, kobieta, które prowadziła Fiata nie reagowała, kontynuując jazdę.

Policja ruszyła do akcji

Po tej informacji na trasę S7 ruszyli policjanci. Doniesienia zostały potwierdzone, kobieta została zatrzymana między Tarczynem a a miejscowością Grzędy.

Okazało się, że za kierownicą samochodu siedziała 76-letnia kobieta, wyraźnie zdezorientowana całą sytuacją. W rozmowie z policjantami wyjaśniła, że wyjechała od koleżanki w Radomiu i jechała w kierunku Warszawy, ale nie potrafiła wytłumaczyć, jak znalazła się na trasie prowadzącej przeciwnym kierunku. Przyznała, że w pewnym momencie zorientowała się, iż jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie była w stanie opuścić drogi.

W efekcie kobieta przejechał pod prąd około 70 km!

Jechała "pod prąd" na ekspresówcePolicja

Kobieta straciła prawo jazdy. Policja dziękuje świadkom

Funkcjonariusze zatrzymali kierującej uprawnienia do kierowania pojazdami. Ze względun wagę wykroczenia odstąpili od karania kobiety mandatem, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Podkomisarz Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie wyraziła podziękowania dla kierowców, którzy, zauważywszy pojazd poruszający się w przeciwnym kierunku, odpowiednio reagowali - dawali sygnały dźwiękowe i świetlne oraz ostrzegali innych uczestników ruchu drogowego. Odpowiedzialne zachowanie i szybka reakcja kierowców mogły zapobiec poważnemu zdarzeniu drogowemu.

Zobacz również:

Policjanci z Otwocka znaleźli w internecie nagranie, na którym widać jadące pod prąd na drodze ekspresowej S17 auto BMW.
Wiadomości

52-latkę czeka więzienie. Wszystko przez nagranie z internetu

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

    Seniorzy za kierownicą. Ważny apel policjantów

    Funkcjonariusze zwrócili się z apelem do rodzin oraz bliskich osób starszych, które wciąż kierują pojazdami, o zwracanie uwagi na ich stan zdrowia oraz zdolności psychofizyczne. Wraz z wiekiem dochodzi do naturalnego pogorszenia wzroku, słuchu, refleksu i koncentracji, co może istotnie wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

    Podkomisarz Magdalena Gąsowska podkreśliła, że celem apelu nie jest ograniczanie samodzielności seniorów, lecz troska o ich życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

    Policjantka zachęca również, aby rozmawiać z bliskimi osobami starszymi o ich samopoczuciu za kierownicą i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem lub ograniczyć jazdę do krótkich, dobrze znanych tras.

    Zobacz również:

    Zapadła decyzja ws. badań lekarskich dla starszych kierowców
    Prawo jazdy

    Nowe zasady ws. badań lekarskich. Starsi kierowcy stracą prawo jazdy?

    Krzysztof Mocek
    Krzysztof Mocek

      W Polsce nie ma kontroli kierowców - seniorów

      Nad cyklicznymi badaniami dla kierowców debatowała ostatnio Unia Europejska. Ostatecznie zdecydowano jednak, że regulacje w tym względzie pozostaną w gestii krajów członkowskich. Polskie prawodawstwo nie przewiduje badań kontrolnych dla kierowców.

      "Wydarzenia": Gratka dla fanów motoryzacji. "Bałtyk" trafi do muzeumPolsat News

      Najnowsze