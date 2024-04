Jazda po ścianie, dziury i duże prędkości. Tak w Hakka Ring testuje się opony

Temat ogumienia to kwestia, której lepiej nie lekceważyć, by później nie żałować. W każdym aucie cywilnym, sportowym czy terenowym, główną rolę odgrywa opona - to w końcu jedyny punkt styku kół z asfaltem. Przez opony przechodzi na asfalt cała moc silnika i hamulców, a także masa innych przeciążeń, których nie czujemy za kierownicą. Wielu kierowców niestety często o tym zapomina, że to właśnie te cztery kawałki gumy są najważniejszym ogniwem całej układanki, o którego kondycję warto regularnie dbać.

Odwiedziliśmy Hakka Ring. Ten ośrodek to raj na ziemi

Opony wykonują w aucie najcięższą pracę, a jeden komplet powinien przeciętnemu kierowcy wystarczyć na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Zdajecie sobie sprawę, jak dopracowany i wnikliwie przetestowany musi zostać taki produkt, zanim trafi z etykietą na sklepowe półki? Ja też nie wiedziałem, dopóki nie odwiedziłem najnowszego i bardzo zaawansowanego centrum testowego Hakka Ring - miejsca przypominającego wielki plac zabaw, w którym fan motoryzacji mógłby spędzać dni i noce.

Reklama

Zdjęcie Odwiedziliśmy Hakka Ring - najnowsze centrum badawcze i testowe firmy Nokian / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Hakka Ring przyjął pierwszych gości. Czekaliśmy kilka lat

Nowoczesny obiekt zlokalizowany w Santa Cruz de la Zarza, miasteczka oddalonego 85 kilometrów od centrum Madrytu, został oddany do użytku w połowie 2021 roku. Niestety, z uwagi na pandemię, a później przez wojnę na Ukrainie, producent opon był zmuszony przełożyć pierwsze wizyty dziennikarzy na później. Nasza redakcja jako jedna z pierwszych na świecie miała okazję zobaczyć, jakie możliwości daje firmie Nokian tak wielka i skomplikowana infrastruktura.

Zdjęcie Hakka Ring z lotu ptaka. Tak wygląda 300 hektarów motoryzacyjnego raju / materiały prasowe

Hakka Ring to 300 hektarów, wielka pętla i 10 torów testowych

Zlokalizowany w Hiszpanii, 300-hektarowy ośrodek pozwala na całoroczne testowanie opon letnich i wielosezonowych. Do dyspozycji kierowców testujących nowości finlandzkiej firmy jest w sumie 10 torów testowych - tutaj sprawdzić można dosłownie każdy możliwy scenariusz. Są dedykowane trasy do badania poziomu hałasu, jazdy po dziurach czy zachowania opony na suchym, wilgotnym i kompletnie mokrym asfalcie.

Zdjęcie W samym środku Hakka Ring znajduje się centrum dla gości. Znajdują się tam biura, restauracja, sale konferencyjne oraz sauna. / INTERIA.PL

Wisienką na torcie jest 7-kilometrowy, owalny tor z pięcioma pasami ruchu, na którym wykonywane są próby sprawnościowe przy bardzo wysokich prędkościach i dużych przeciążeniach. Aby zrozumieć z czym to się je, zostałem zaproszony na pokład Golfa GTI, a następnie na fotelu pasażera wjechałem na niemal pionową ścianę przy prędkości 260 km/h.

Zdjęcie Dwa Golfy GTI miały najcięższe zadanie. Na owalnym torze wyciskano z nich całą moc. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jak się jednak okazało, mieliśmy jeszcze spory zapas, bowiem ten gigantyczny łuk można pokonać z trójką z przodu, ale do tego rzędu prędkości potrzebne są wyczynowe auta. Producent do celów badawczych uzbroił się w nietuzinkowe maszyny. W jednym z garaży spotkaliśmy Mercedesa-AMG C 63 oraz Nissana GT-R.

Zdjęcie Opony są testowane na autach cywilnych, ale także stricte sportowych. W jednym z garaży natknąłem się na Mercedesa-AMG C 63 i Nissana GT-R. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Ten obiekt to inwestycja. Pierwsze opony już tu testowano

Jakość produktów Nokiana przez ostatnie lata mocno się poprawiła, a jednocześnie powiększyło się portfolio fińskiej marki. Zaawansowane obiekty takie jak nowoczesny Hakka Ring czy słynny tor w Ivalo, znany także jako “Białe Piekło", gdzie dopracowywane są jedne z najlepszych zimowych opon na rynku, niewątpliwie odegrały w tym postępie kluczową rolę. Z kolei nowy obiekt w Santa Cruz de la Zarza pozwoli marce poprawić jakość produktów letnich i całorocznych.

Zdjęcie Do sprawdzania drogi hamowania wykorzystuje się specjalistyczną i bardzo dokładną aparaturę. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowości w ofercie Nokian Tyres

Możliwości najnowszych generacji modeli Wetproof 1, Powerproof 1 i Seasonproof 1, nad którymi prace prowadzono w Hakka Ring, poznawaliśmy za sterami aut cywilnych tj. Mercedes klasy C, Cupra Born czy Audi Q2. Czym różnią się te opony?

Nokian Wetproof 1 to opona letnia, łącząca bezpieczeństwo z komfortem. Opona cechuje się niskim oporem toczenia i większą wydajnością paliwową. Odnajduje się w deszczowe dni i na drogach słabszej jakości. Nokian Powerproof 1 to z kolei opona skoncentrowana na dobrych osiągach. Została zaprojektowana z myślą o autostradach, gdzie kluczowa jest wysoka stabilność i przyczepność na mokrych oraz suchych powierzchniach. Cechą kluczową jest także krótsza droga hamowania i odporność na aquaplaning.

Zdjęcie Fińskie nowości sprawdziliśmy za sterami cywilnych aut tj. Mercedes klasy C, Audi Q2 i Cupra Born / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Oponą, którą w najbliższym czasie ma cieszyć się coraz większym zainteresowaniem jest Nokian Seasonproof 1, która jest uniwersalną propozycją fińskiej marki. Producent zadbał, by oferowała dobre właściwości na suchych i mokrych nawierzchniach, a także by zużywała się jak najwolniej. W najnowszych wariantach mamy do czynienia ze zmodyfikowaną mieszanką oraz wzmocnionym włóknami aramidowymi ściankami, których większa wytrzymałość zmniejsza szansę na uszkodzenie ogumienia przy kontakcie z krawężnikami. Ponadto w 2024 roku producent może się pochwalić szerszym przekrojem rozmiarów.