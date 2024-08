Spis treści: 01 Raport Mobility Guide. W których krajach najlepiej mieć samochody elektryczne?

02 Awans Polski. Zmiana grupy

03 Samochody elektryczne w Polsce. Jak wygląda sytuacja?

Raport Mobility Guide. W których krajach najlepiej mieć samochody elektryczne?

Raport Mobility Guide oparty jest na danych z flot wspomnianej firmy. Liczy ona 3,4 mln samochodów w 42 krajach. Do rankingu włączono również pięć dodatkowych państw, a to dzięki lokalnym partnerstwom. Podobnie jak w zeszłorocznej edycji badania, kraje zostały podzielone na trzy grupy - "zaawansowane", "rozwijające się" i "wschodzące". Każdy z krajów otrzymał ocenę od 0 do 100. Przy ocenie brano pod uwagę takie czynniki jak m.in. "wdrożenie pojazdów elektrycznych" (dotyczy to zarówno samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym, jak i hybryd typu plug-in), "infrastruktura ładowania", "podatki i regulacje" czy "porównanie całkowitych kosztów posiadania pojazdu elektrycznego z kosztami utrzymania pojazdu spalinowego".

Z raportu wynika, że w czołówce pod kątem rozwoju elektromobilności są Norwegia (82 punkty na 100), Holandia (80 punktów) i Finlandia (74 punkty). W grupie "zaawansowanych" zostało sklasyfikowanych 13 europejskich krajów (autorzy raportu zwrócili uwagę, że w zeszłym roku w tym gronie było 11 krajów ze Starego Kontynentu).

Awans Polski. Zmiana grupy

Drugą grupę, jak wspomnieliśmy, stanowiły państwa rozwijające się. Trafiły do niej te kraje, które zostały ocenione na co najmniej 40 punktów - w sumie było ich 11. W tym gronie liderem są Włochy, które otrzymały 54 punkty. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Japonia (53 pkt) i Irlandia (51 pkt). Na ostatniej lokacji w tej grupie uplasowała się Polska. Nasz kraj otrzymał wynik 41 punktów. Jak wskazują przedstawiciele firmy, jest to i tak bardzo dobry wynik - Polska w końcu przeniosła się z grupy państw "wschodzących" do "rozwijających się".

W porównaniu do ubiegłego roku, Polska zdobyła dwa punkty więcej, wychodząc tym samym z kategorii krajów wschodzących i dołączając do grupy krajów rozwijających się. Wykonaliśmy krok naprzód w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności, jednak nadal istnieje wiele wyzwań, które muszą zostać pokonane, aby w pełni wykorzystać potencjał elektromobilności. powiedział Maciej Arwaj, Dyrektor Handlowy w Ayvens Poland

Samochody elektryczne w Polsce. Jak wygląda sytuacja?

Z raportu wynika, że choć udział samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in jest stosunkowo niewielki, to tego typu napędów szybko przybywa. Z danych wynika, że w 2023 roku auta z napędem wyłącznie elektrycznym zanotowały wzrost na poziomie ponad 50 proc. względem roku 2022. Sprzedaż hybryd plug-in w analogicznych okresach wzrosła o blisko 27 proc. Do korzystniejszej punktacji przyczyniła się bardziej rozbudowana infrastruktura punktów ładowania. To jednak nie wszystko. Polska osiągnęła swój wynik także dzięki porównywalnym kosztom użytkowania samochodu elektrycznego z autami spalinowymi. Z wyliczeń portalu wynika, że koszt przejechania jednego kilometra elektrykiem to 0,35 euro, z kolei w przypadku auta spalinowego to 0,36 euro.