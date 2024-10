Spis treści: 01 Mapy Google z nowym głosem. Jarosława Juszkiewicza zastąpiła sztuczna inteligencja

Mapy Google w Polsce od niedawna nie korzystają już z głosu Jarosława Juszkiewicza. Lubianego lektora zastąpiła sztuczna inteligencja. Bez wątpienia dla polskich użytkowników aplikacji od Google jest to spora zmiana. Głos Juszkiewicza towarzyszył im przez ostatnie 15 lat.

Już cztery lata temu głos Juszkiewicza miał zostać zastąpiony głosem generowanym przez sztuczną inteligencję. Zmianę wprowadzono nawet do Map Google, a lektor opublikował nagranie, w którym pożegnał się z użytkownikami. Decyzja nie spodobała się jednak Polakom, czemu dano wyraz w protestach przesyłanych do polskiego oddziału Google. Działania przyniosły skutek, ponieważ Google wycofał się ze zmian, a głos lektora wrócił do aplikacji.

W specjalnym nagraniu z tej okazji Juszkiewicz zaznaczył jednak, że wraca na jakiś czas. Tym razem raczej nie ma jednak co liczyć na podobny scenariusz. Juszkiewicz, podobnie jak cztery lata temu opublikował nagranie, w którym, prawdopodobnie ostatecznie, pożegnał się z użytkownikami Map Google.

Polski głos Map Google ma nową pracę. Zatrudnił go Orlen

Nie oznacza to jednak, że Jarosław Juszkiewicz narzeka na brak zajęć, lektor właśnie rozpoczął współpracę z Orlenem. W mediach społecznościowych polskiego koncernu opublikowano specjalne nagranie nawiązujące do pożegnalnego filmu lektora. Wzięła w nim udział Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza do spraw sponsoringu Orlenu.

Nie wyobrażamy sobie, by tego głosu mogło zabraknąć. W dobie sztucznej inteligencji i algorytmów ORLEN stawia na empatię i intuicję. Mamy przyjemność ogłosić, że nawiązaliśmy współpracę z Jarosławem Juszkiewiczem. Ten dobrze nam znany z licznych podróży głos, wesprze nasze projekty marketingowe i promocyjne Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza do spraw sponsoringu Orlenu

Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, pierwsze spoty z udziałem lektora będą związane z programem "Sportowy ORLEN".

Nie tylko Mapy Google. Czym jeszcze zajmuje się Jarosław Juszkiewicz?

Warto jednak zaznaczyć, że działalność Jarosława Juszkiewicza nie ograniczała się jedynie do bycia głosem Map Google. Jak wspomnieliśmy, pracuje on również jako dziennikarz radiowy - jest on współautorem audycji "Rzecz Technologiczna" i podcastów dokumentalnych w Radiu 357. Prowadzi również własny kanał na platformie You Tube.