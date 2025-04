Żarówki LED to najlepsze rozwiązanie do samochodu

Dobrym rozwiązaniem może być montaż zamiennych żarówek LED, które pozwalają stosunkowo niedużym kosztem zwiększyć skuteczność oświetlenia. Reflektory wyposażone w tego typu źródła światła emitują jasne, białe światło o szerszym i dłuższym zasięgu, a przy tym cechują się większą trwałością. Średnia żywotność żarówek LED wynosi od 1500 do 3000 godzin, co oznacza kilka razy dłuższy czas pracy w porównaniu z klasycznymi żarówkami halogenowymi.

Prawo dopuszcza montaż oświetlenia LED do jazdy dziennej - mogą to być zestawy uniwersalne lub przystosowane do konkretnego modelu. Oprócz tego oszczędne żarówki można stosować w oświetleniu tablicy rejestracyjnej, światła cofania lub montażu LED-owych lampek we wnętrzu auta. Zmodyfikowane oświetlenie podwyższy atrakcyjność pojazdu i poprawi przyjemność z użytkowania.