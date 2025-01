Lexus, podobnie jak Toyota, ma sporo powodów do zadowolenia, jeśli chodzi o europejskie wyniki sprzedaży w 2024 r. W ciągu minionych 12 miesięcy do klientów trafiły rekordowe 88 184 samochody – to o 20 proc. lepszy wynik niż ten z 2023 r. i jednocześnie najlepszy w historii obecności marki na Starym Kontynencie. Dzięki tak dobrej sprzedaży marka umocniła swoją pozycję w tym regionie – osiągnęła najlepszy w historii udział w rynku wynoszący 2,5 proc.