Lexus bez wątpienia może zaliczyć rok 2024 do bardzo udanych. W minionych 12 miesiącach zarejestrowano 14 679 samochodów, czyli o 39,9 proc. więcej niż przed rokiem (2023 r. to pierwszy raz, kiedy zanotowano pięciocyfrową liczbę rejestracji samochodów Lexusa w Polsce). Tym samym miniony rok był najlepszym w całej historii marki w naszym kraju. Co ważne, taki wzrost rok do roku był najwyższy wśród pierwszych pięciu najpopularniejszych marek premium. Tym samym Lexus plasuje się na piątym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych producentów w segmencie. Z danych IBRM Samar wynika, że przed japońską marką znajdują się kolejno Audi (29 161 sprzedanych aut), Mercedes (27 868), BMW (27 117) i Volvo (14 948).