Spis treści: 01 Co to jest Bolt i na jakiej zasadzie działa?

02 Jak zostać kierowcą Bolta?

03 Ile zarabia kierowca Bolta?

Bolt to globalna platforma służąca pasażerom oraz kierowcom. Co to jest Bolt i na jakiej zasadzie działa? Aplikacja używana na smartfonach pozwala łączyć pasażerów potrzebujących podwiezienia z dostępnymi kierowcami zarejestrowanymi w Bolt.

Platforma Bolt wywodzi się z aplikacji Taxify, która weszła na rynek w 2013 roku i pierwotnie była przeznaczona do zamawiania taksówek. Od marca 2019 roku jej nazwa została zmieniona na Bolt, a także rozszerzono zakres usług.

Aplikacja Bolt pośredniczy w organizacji przewozów osób w wybranych miastach. Pasażer za jej pomocą zgłasza potrzebę transportu. Na ekranie swojego urządzenia wskazuje miejsce odbioru oraz cel przejazdu.

Na podstawie tych danych aplikacja szacuje czas i trasę przejazdu, a także koszt skorzystania z usługi. Następnie zapytanie zostaje przesłane do dostępnych kierowców. Po jego akceptacji dane auta oraz kierowcy przesyłane są do pasażera, aby mógł on łatwo zlokalizować pojazd, który wykona usługę.

Przewóz kończy się w momencie dotarcia do celu. Wtedy pobierana jest opłata za przejazd z wykorzystaniem wskazanej w aplikacji formy płatności. Można w tym celu użyć karty płatniczej lub kredytowej, Google Pay bądź Apple Pay. W niektórych miastach możliwe jest również płacenie za przejazd gotówką.

Na terenie Polski Bolt dostępny jest w następujących miastach:

Białystok;

Bielsko-Biała;

Bydgoszcz;

Bytom;

Chorzów;

Częstochowa;

Dąbrowa Górnicza;

Elbląg;

Gdańsk;

Gdynia;

Gorzów Wielkopolski;

Jaworzno;

Katowice;

Koszalin;

Kraków;

Legnica;

Lublin;

Olsztyn;

Opole;

Poznań;

Radom;

Ruda Śląska;

Rzeszów;

Sopot;

Szczecin;

Tarnów;

Toruń;

Tychy;

Warszawa;

Wrocław;

Władysławowo;

Włocławek;

Zabrze;

Zielona Góra;

Łódź;

Świdnik.

Elastyczne godziny pracy zachęcają do zatrudnienia się jako kierowca. Z tej opcji korzystają osoby, które dobrze czują się za kierownicą. Jak zostać kierowcą Bolta? Aktualne prawo jazdy kategorii B to za mało.

Jakie jeszcze wymogi stawiane są przed kierowcami Bolta w Polsce? Oto one:

ukończone 18 lat;

prawo jazdy posiadane co najmniej 12 miesięcy,

niekaralność - należy przedstawić zaświadczenie;

przeprowadzone badania medyczne i psychologiczne.

Kierowcą Bolta można zostać na podstawie umowy o pracę z jednym z partnerów firmy lub na własnej działalności gospodarczej.

Umowa zalecana jest początkującym pracownikom. Pozwala rozpocząć pracę nawet w ciągu 2-3 dni. To czas potrzebny na weryfikację przedstawionych dokumentów.

Kierowca pracujący na własnej działalności musi ponieść większe koszty początkowe, ale później zapłaci niższe podatki. W efekcie więcej pieniędzy zostanie w kieszeni kierowcy. Pracując jako przedsiębiorca, należy posiadać licencję taxi oraz pochodzący z niej wypis.

Każdy pojazd używany do przewozu osób w aplikacji Bolt musi spełniać następujące kryteria:

rok produkcji 2001 lub nowszy;

aktualne badanie techniczne oraz polisa OC;

dobry stan techniczny;

minimum 4 drzwi;

4 miejsca siedzące, nie licząc fotela kierowcy.

Największe przychody osiągają kierowcy korzystający z własnych samochodów. Partnerzy Bolta zapewniają pojazdy kierowcom, którzy pracują na umowie o pracę.

Kierowcy realizujący przewozy osób zarabiają zróżnicowane kwoty. Ile zarabia kierowca Bolta? Kwota przychodu zależy od liczby wypracowanych godzin. W dłuższym okresie kierowca realizuje więcej przewozów, co zwiększa wynagrodzenie.

Wożąc pasażerów do 20 godzin tygodniowo, czyli na pół etatu, średnie przychody w 2021 roku wynosiły 1800 zł miesięcznie.

Praca od 20 do 40 godzin tygodniowo pozwalała średnio zarobić od 5 do 8 tysięcy zł miesięcznie. Jeżdżąc Boltem powyżej pełnego etatu można osiągnąć przychody przekraczające 8 tys. zł miesięcznie.

Bolt oferuje programy premiowe dla swoich kierowców. Są one przeznaczone dla nowych pracowników w formie przychodu gwarantowanego. Kierowcy jeżdżący już dla Bolta mogą otrzymywać premię za spełnienie określonych warunków, takich jak np. wykonanie wskazanej liczby przewozów w danym okresie.

Nie można zapomnieć o tym, że przychód to nie zysk. Kierowca pracujący na własnej działalności musi ponosić różne koszty związane z utrzymaniem auta, podatkami, a także zapłacić 25% prowizji dla Bolta. Należy uwzględnić je w wyliczaniu dochodów z pracy jako kierowca.