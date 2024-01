Jak wyglądała blokada wyjazdu z Belwederu? Jest nagranie z autobusu

Na opublikowanym materiale widzimy jak kierowcy prezydenckich pojazdów, nie mogąc wyjechać z Belwederu, decydują się na jazdę po chodniku. W międzyczasie kierowca autobusu rozmawia funkcjonariuszem SOP. Po krótkiej chwili auta Służby Ochrony Państwa omijają zepsuty pojazd i przeciskając się pomiędzy ogrodzeniem, a sygnalizacją świetlną ruszają w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Jak wynika z relacji świadków - łącznie wyjazd kolumny prezydenckiej z Belwederu zajął nieco ponad dwie minuty.

Do awarii takich autobusów dochodzi rzadko

Autobus, który stanął przed Belwederem, to popularny Solaris Urbino 18 Electric. Pierwsze takie pojazdy trafiły do MZA w 2015 roku. Obecnie po stolicy jeździ ok. 150 autobusów tej marki, jednak niedawno władze Warszawy zamówiły kolejne 12 przegubowych autobusów Solaris z napędem elektrycznym. Pierwsze egzemplarze trafią do Warszawy jesienią 2024 roku i zostaną skierowane na trasy przebiegające przez centralne rejony miasta.

Pojazdy zostały wyposażone w baterie o pojemności 528 kWh i silniki trakcyjne o mocy 240 kW. Na ich pokładzie dostępnych jest 39 miejsc siedzących. Ładowanie pojazdów odbywa się poprzez klasyczne ładowarki zajezdniowe do mocy 260 kW lub przy pomocy pantografów.



Jak wynika ze statystyk Zarządu Transportu Miejskiego, do awarii tych konkretnych modeli autobusów dochodzi stosunkowo rzadko. Jak jednak wspomniał w swoim przemówieniu prezydent Warszawy - obecnie na dworze panują olbrzymie mrozy, a taka pogoda sprzyja przeróżnym usterkom.