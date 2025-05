Najwygodniejszą i najbardziej dostępną metodą sprawdzenia punktów karnych jest skorzystanie z rządowej aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu wystarczy odszukać specjalną zakładkę "Punkty karne", która przedstawia aktualny stan naszego konta. System aktualizuje dane codziennie o godz. 6:00, zapewniając dostęp do najświeższych informacji.

mObywatel to najszybszy sposób na sprawdzenie liczby punktów karnych. NewsLubuski/East News East News

Aplikacja wyświetla zarówno punkty aktywne, jak i tymczasowe. Te drugie dotyczą wykroczeń, za które nie opłaciliśmy jeszcze mandatu - warto pamiętać, że wliczają się one do ogólnego limitu 24 punktów (20 dla młodych kierowców). Brak widocznych punktów w aplikacji może oznaczać czystą kartotekę, ale także sytuację, w której przekroczyliśmy dozwolony limit lub utraciliśmy uprawnienia do kierowania pojazdami.