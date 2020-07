Jak dzielić się drogą? Świat z punktu widzenia rowerzysty i kierowcy

Już po raz drugi w Porcie Jastarnia pojawił się Letni Salon Forda.

Zdjęcie /

To miejsce inauguracji kampanii społecznej “Podziel się drogą". Ma ona na celu popularyzację dobrych zachowań wśród kierowców i rowerzystów, promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uprzejmości, empatii i porozumienia pomiędzy kierowcami i rowerzystami. W ramach akcji "Podziel się drogą" Ford Polska współpracuje z polską firmą KROSS.

Reklama

"Aktywnie podróżując na dwóch i czterech kołach. Nieraz miałem okazję przekonać się, jak wiele frustracji i niebezpieczeństw czyha na naszych drogach zarówno na rowerzystów, jak i kierowców. Kluczem do zmiany tej sytuacji jest uświadomienie użytkownikom bardzo różnych środków transportu, jak dzielić się drogą. To bardzo ważne dla naszego zdrowia, a nawet życia" - wyjaśnia Bogusław Głów, dyrektor zarządzający Ford Polska.

Akcja “Podziel się drogą" jest częścią Letniego Salonu Forda znajdującego się w Porcie Jastarnia. Na miejscu można odbyć wirtualną jazdę “Wheel Swap". To innowacyjne doświadczenie pozwala zobaczyć świat z punktu widzenia rowerzysty i kierowcy samochodu i umożliwia przekonanie się, jak nieodpowiedzialne zachowanie każdego z użytkowników drogi może prowadzić do mrożących krew sytuacji i śmiertelnego zagrożenia dla innych.

Na stoisku dostępne są informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpłatna odblaskowa opaska, dzięki której będziemy bardziej widoczni w ruchu ulicznym.

W ramach kampanii społecznej “Podziel się drogą" Ford Polska współpracuje również z dr. hab. Jackiem Wasilewskim - kulturoznawcą i analitykiem zachowań społecznych. W wyniku tej kooperacji powstanie seria felietonów poświęconych bezpieczeństwu i pozytywnym zachowaniom kierowców i rowerzystów.

"Na naszych drogach pojawia się coraz więcej pojazdów. Z roku na rok rośnie liczba rowerzystów i kierowców. Dlatego tak ważne jest, aby zachęcać każdego użytkownika drogi do wzajemnego szacunku. Zależy nam, żeby fani czterech i dwóch kółek byli otwarci na siebie. Właśnie z tą myślą Ford we współpracy z KROSS uruchomił “Podziel się drogą". To szczególnie ważny temat zwłaszcza w obliczu ostatnich wypadków, które wstrząsnęły opinią publiczną" - dodaje Mariusz Jasiński, dyrektor komunikacji i public relations Ford Polska.

Kampania społeczna “Podziel się drogą" jest bezpośrednią kontynuacją działań zapoczątkowanych w ramach międzynarodowego cyklu szkoleń Ford Driving Skills for Life. W ubiegłym roku oprócz modułów związanych z rozpoznawaniem zagrożeń na drodze czy panowania nad pojazdem pojawiło się szkolenie “Share the road" (Podziel się drogą). Młodzi kierowcy nauczyli się na nim między holenderskiego sposobu wychodzenia z samochodu. Zapobiega on nieumyślnemu otwarciu drzwi, kiedy w naszym kierunku nadjeżdża rowerzysta. Uczestnicy dowiedzieli się również o martwym punkcie oraz o tym, jakie odległości należy zachować podczas wyprzedzania na drodze.

Bezpłatne warsztaty Ford Driving Skills for Life były organizowane również w Polsce, a w ramach zajęć przeszkolono w 2019 niemal 1000 młodych kierowców. Od chwili inauguracji programu w 2016 roku kurs zaliczyło w Polsce blisko 3000 osób.

Letni Salon Forda w Porcie Jastarnia otwarty będzie codziennie do 16 sierpnia w godzinach od 11.00 do 19.00. Gama samochodów dostępnych w Letnim Salonie Forda obejmuje najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie zelektryfikowane modele Forda. Bezpłatne jazdy testowe można odbyć najnowszą generacją Forda Kugi w hybrydowej odmianie Plug-in, a także Fordem Pumą wyposażoną w układ mild hybrid oraz Fordem Tourneo Custom z zaawansowanym napędem hybrydowym typu Plug-in. Miłośnicy wrażeń mogą sprawdzić w praktyce 280- konnego Focusa ST oraz zasiąść za kierownicą Forda Rangera Raptora.