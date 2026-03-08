Akcje przywoławcze są stałym elementem funkcjonowania branży motoryzacyjnej. Tym razem dotyczą modelu Jaecoo 7 - jednego z najpopularniejszych samochodów chińskich marek sprzedawanych w Polsce.

Wada fabryczna sterownika silnika w Jaecoo 7

Przyczyną wezwania właścicieli do serwisów nie jest usterka mechaniczna czy błąd w oprogramowaniu, lecz kwestia czysto montażowa. Chodzi o klips zabezpieczający wiązkę elektryczną sterownika silnika (ECU). Jak wynika z oficjalnych komunikatów, element ten mógł zostać zamocowany nieprawidłowo, co grozi przerwaniem ciągłości pracy układu napędowego.

W praktyce oznacza to ryzyko nagłej utraty mocy lub całkowitego zgaśnięcia silnika. Europejski system ostrzegania Safety Gate wskazuje wprost, że taka usterka bezpośrednio zwiększa ryzyko wypadku oraz obrażeń u pasażerów i innych uczestników ruchu.

Które egzemplarze Jaecoo 7 obejmuje akcja serwisowa

Akcja serwisowa nie obejmuje wszystkich egzemplarzy poruszających się po naszych drogach. Weryfikacja opublikowana w unijnym systemie bezpieczeństwa zawęża grupę ryzyka do konkretnej partii produkcyjnej - aut wyprodukowanych między 1 kwietnia a 8 grudnia 2025 r.

Zgodnie z komunikatem rozsyłanym przez polskiego importera, posiadacze samochodów ze wskazanej serii powinni bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu umówienia wizyty. Serwis przeprowadzi kontrolę mocowania wspomnianego klipsa i usunie usterkę zgodnie z nową procedurą techniczną.

Akcje przywoławcze w motoryzacji to standard

Warto zaznaczyć, że do tej pory na polskim rynku nie odnotowano żadnego incydentu ani wypadku spowodowanego tą wadą. Importer podkreśla, że wezwanie ma charakter czysto prewencyjny i wynika z dbałości o standardy bezpieczeństwa nowej marki.

Choć dla nowicjusza na rynku akcja przywoławcza może być wizerunkowym wyzwaniem, w branży motoryzacyjnej jest to standardowa procedura, której poddają się niemal wszyscy producenci - niezależnie od stażu czy kraju pochodzenia. Kluczowa jest tutaj szybkość reakcji, a ta w przypadku Jaecoo 7 nastąpiła krótko po wykryciu nieprawidłowości w procesie produkcyjnym.

