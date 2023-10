ITD zrobiła potężne zakupy. Kierowcy powinni mieć się na baczności

Inspekcja Transportu Drogowego się zbroi. W ręce funkcjonariuszy zostało oddanych m.in. 74 nowych radiowozów, 16 mobilnych jednostek diagnostycznych i 64 specjalistycznych zestawów do kontroli samochodów. Co to oznacza dla kierowców?

Zdjęcie ITD zrobiła potężne zakupy. Kierowcy powinni mieć się na baczności