Interia Motoryzacja pobiła kolejny rekord

To co rok temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj staje się faktem - przekroczyliśmy barierę 5 mln RU o prawie 100 tys. Zasięgi to jednak nie wszystko. Bardzo nas też cieszy dynamiczny wzrost wskaźnika ATS, czyli czasu, który Czytelnicy spędzają na naszej stronie. To pokazuje, że tworzymy treści trafiające w ich gusta, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni mówi Piotr Kozłowski, szef serwisu Interia Motoryzacja w Grupie Interia.

Motoryzacja Interia stawia na unikatowe formaty i jakościowe dziennikarstwo. Serwis dostarcza użytkownikom gorące newsy ze świata motoryzacji, prezentuje testy najbardziej pożądanych samochodów, opisuje najnowsze trendy, a także tworzy praktyczne porady dla kierowców. Jego misją jest poprawa kultury jazdy w Polsce.

Według Mediapanelu w sierpniu 2022 roku strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia zanotowały ponad 20,2 mln realnych użytkowników i prawie 2 mld odsłon.