Coraz więcej używanych samochodów z zagranicy trafia do Polski, a średni wiek tych aut przekracza już 12 lat.

W maju tego roku do Polski trafiło ponad 80 tys. samochodów używanych z zagranicy - o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Dane opublikował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Choć liczby rosną, średni wiek sprowadzanych aut przekracza już 12 lat.

Stare, ale tanie - co mówią liczby?

Z danych Samaru wynika, że w maju 2025 r. zarejestrowano w Polsce 80 459 używanych samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony. Większość stanowią auta osobowe - prawie 89 proc. Z kolei samochody dostawcze to blisko 10 proc. całości. Minibusy i pojazdy specjalne są marginesem - razem niecałe 2 proc.

Patrząc szerzej - od stycznia do maja w Polsce pojawiło się już 408 264 takich aut. To o 1,4 proc. więcej niż w tym samym czasie rok temu. Widać też wyraźny skok w imporcie samochodów dostawczych - aż o 13,4 proc. więcej niż w 2024 r.

Średni wiek sprowadzanych do Polski aut ustabilizował się na poziomie 12,11 roku. Samochody z silnikami benzynowymi mają średnio 12,52 roku, a diesle są nieco młodsze - 11,81 roku. Najmłodsze są samochody elektryczne - przeciętnie 5,11 roku - choć to wciąż niewielka część importu.

Takie liczby pokazują, że ściągamy głównie auta mocno zużyte, co może oznaczać konieczność inwestycji w serwis i naprawy. Z drugiej strony - to wciąż dużo tańsza alternatywa dla nowych samochodów, co w obecnych realiach cenowych ma duże znaczenie.