Spis treści: 01 Peugeot E-5008 w nowej wersji. Zasięg do 664 km

02 Jakie wersje wyposażenia oferuje Peugeot E-5008 Long Range?

03 Ile kosztuje Peugeot E-5008 Long Range?

Peugeot E-5008 w nowej wersji. Zasięg do 664 km

Peugeot E-5008, czyli elektryczny wariant francuskiego SUV-a, dotychczas oferowany był w tylko jednej wersji napędowej. Chodzi o 210-konną wersję z zasięgiem do 500 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP). Teraz dołącza kolejna odmiana zasilana prądem.

W polskim cenniku pojawiła się odmiana Long Range, która, jak sama nazwa wskazuje, ma oferować większy zasięg. Samochód w tej specyfikacji oferuje 230 KM i 345 Nm. Prędkość 100 km/h osiąga w 9,6 sekundy i rozpędza się do 170 km/h. Akumulator o pojemności użytkowej 96,9 kWh zapewnia zasięg do 664 km w cyklu mieszanym (według WLTP). Producent podkreśla, że w swoim segmencie model jest pod tym względem najlepszy. Peugeot E-5008 Long Range jest w stanie przyjąć prąd stały o mocy do 160 kW. Naładowanie akumulatora od 20 do 80 proc. zajmuje 27 minut. Zwiększenie zasięgu o 150 km trwa natomiast 10 minut.

Reklama

Peugeot zwraca uwagę, że dzięki wykorzystaniu platformy STLA Medium, na której bazuje auto, możliwe jest zmagazynowanie większej ilości energii, jednocześnie zachowując taką samą przestrzeń wewnątrz i pojemność bagażnika, co w pozostałych wariantach napędowych.

Zdjęcie Peugeot E-5008 Long Range wyposażony jest w akumulator o pojemności użytkowej 96,9 kWh. Zapewnia on zasięg do 664 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP).

Jakie wersje wyposażenia oferuje Peugeot E-5008 Long Range?

Peugeot E-5008 Long Range oferowany będzie, podobnie jak wszystkie inne wersje napędowe modelu, w dwóch wariantach wyposażenia. W odmianie Allure znajdziemy m.in.:

ekran wskaźników o przekątnej 10 cali

wyświetlacz multimediów o przekątnej 10 cali

kamerę cofania i czujniki parkowania z tyłu

automatyczną klimatyzację trzystrefową (tylko w wariantach elektrycznych i hybrydzie plug-in)

fotel kierowcy z certyfikatem AGR

bezprzewodową łączność z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto

pompę ciepła

reflektory, światła do jazdy dziennej i tylne światła w technologii LED

19-calowe felgi aluminiowe

W topowej odmianie wyposażenia, GT, klienci mogą liczyć m.in. na:

21-calowy panoramiczny, zakrzywiony ekran na desce rozdzielczej

podgrzewanie kierownicy i przednich foteli

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

reflektory Pixel LED

automatyczne poziomowanie reflektorów

tylne światła 3D-LED

kamerę cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu

20-calowe felgi aluminiowe

Ile kosztuje Peugeot E-5008 Long Range?

Za Peugeota E-5008 Long Range w wersji Allure zapłacić trzeba minimum 267 350 zł. Odmiana GT kosztuje natomiast co najmniej 283 750 zł. Wersja z większym zasięgiem, podobnie jak wszystkie inne elektryczne warianty modeli Peugeota, objęta jest gwarancją na 8 lat lub do 160 tys. km przebiegu. Na tym oferta Peugeota E-5008 się nie skończy, ponieważ wkrótce dołączy wersja 320-konna z napędem na cztery koła. Bez wątpienia elektryczny Peugeot nie będzie miał łatwego zadania. Wszak jednym z jego konkurentów jest zauważalnie tańsza Tesla Model Y. Ceny odmiany Long Range z napędem na tył startują od 214 990 zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że deklarowany zasięg amerykańskiego modelu jest zauważalnie niższy - to 600 km według norm WLTP.