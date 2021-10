Reklama

Robią to wszyscy, a mimo to nie słyszałem, by ktokolwiek został za te wynalazki w jakikolwiek sposób nagrodzony. Nie znamy nawet nazwisk ludzi, którzy wpadli na tak genialne pomysły. AC na panelu klimatyzacji to niestety nie są inicjały gościa, który zadbał o to, byście w upalny dzień nie wyglądali za kierownicą, jakbyście dopiero co wyszli w ubraniu z jeziora. Z kolei wynalazca nawigacji na pewno nie nazywał się TomTom. Znamy Toma Cruisa, Toma Wattsa, Toma Jonesa, Toma & Jerryego, Toma z Akwinu, ale ktoś taki jak TomTom nigdy nie istniał. Przykro mi.

Niestety, coś się właśnie z nawigacją popsuło. Otóż Google wprowadził do swoich słynnych map nową trasę - ekologiczną (na razie tylko w USA, w Europie od 2022). Czyli taką, podczas której... wyemitujecie najmniej dwutlenku węgla do atmosfery. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że korzystamy z nawigacji ponieważ pokazuje nam najszybszą trasę z punktu A do punktu B, omijającą korki i na której możemy rozwinąć prędkość jednego macha. Bo bardzo ważny jest dla nas wolny czas. Żyjemy w świecie, w którym liczy się każda zaoszczędzona minuta. Także podczas jazdy samochodem. Ponieważ potem można ją przeznaczyć na coś innego. Czytanie Abdulrazaka Gurnaha, szydełkowanie, albo - jak to najczęściej ma miejsce w moim przypadku - na piciu wina. Czy nie o to właśnie chodzi?

Wyobraźcie sobie, że podobne zasady, jak w Google Maps, zaczynają obowiązywać w ofercie PKP. Zamiast jechać 13 godzin z Rzeszowa do Szczecina, możecie sobie wybrać trasę 17-godzinną, ale dzięki temu "wyemitujecie" 18 gramów dwutlenku węgla mniej. Tym samym uratujecie jedną pchłę, żyjącą w futrze lisa polarnego.

Mówiąc krótko i szczerze, nie znam ani jednej osoby, która byłaby skłonna posiedzieć za kierownicą choćby o minutę dłużej, niż to konieczne, żeby tylko zmniejszyć emisje CO2 o parę gramów. Jeżeli kiedykolwiek będziecie jechali jednym samochodem z człowiekiem, który zasugeruje, żeby zamiast zasuwać nową obwodnicą Częstochowy, pojechać starą trasą przez miasto, bo to "bardziej ekologiczne", po prostu go zastrzelcie. Dobry adwokat wybroni was argumentem o odpowiedzialności społecznej.

Jak być może niektórzy słusznie zauważą, trasy o niższej emisji CO2 to także trasy bardziej ekonomiczne - czyli takie, na których zużyjecie mniej paliwa. A to w czasach, gdy klasyczna 95 kosztuje 6 zł, brzmi kusząco. Zatem w rzeczywistości faktycznie całkiem sporo osób może korzystać z nowej funkcji Google Maps.

- Droga żono, kochane dzieci! Pojedziemy nad morze trasą dłuższą o 1,5 godziny, ale zużyjemy dzięki temu dwa litry benzyny mniej!

- Kochanie, ależ Ty mnie teraz zaimponowałeś. 1,5 godziny dłużej w samochodzie z Tobą i naszymi dzieci? Nie wyobrażałam sobie przyjemniejszego początku urlopu.

- Tak, Tato, ależ jesteś zaradny. Daleko jeszcze? Chce mi się siku! I głodny jestem.

Brutalna prawda jest taka, że człowiek stworzył samochód po to, żeby oszczędzać czas, a nie paliwo i pieniądze. Gdyby było inaczej, zamiast garaży nadal budowalibyśmy przy naszych domach szopy i trzymali w nich konie i powozy. To jednak robią dzisiaj już wyłącznie Amisze. Oni jednak nie mają także telewizorów ani radia, więc informacja o wynalezieniu samochodu po prostu jeszcze do nich nie dotarła.

Poza Amiszami wszyscy kupujemy coraz szybsze, lepsze i mocniejsze auta, bo dzięki nim możemy później wyjść z domu i nie spóźnić się z pracy. Potem możemy skończyć ją o czasie i wcześniej być w domu. Dzięki autom zakupy trwają krócej. Dzięki nim możemy dłużej cieszyć wakacjami.

Kto mając świadomość tego wszystkiego wybierze w Google Maps "trasę ekonomiczną", musi być okropnym nudziarzem. Nie zatrudnią go nawet w Greenpeace, bo zawsze będzie się spóźniał na akcje. "Przepraszam, nie zdążyłem się przypiąć do tego buldożera, ponieważ jechałem tu trasą, na której oszczędziłem 20 gramów CO2".

Wiecie, co jednak jest najśmieszniejsze w całym tym pomyśle Googla? Otóż gigant ten w 2019 r. był odpowiedzialny za emisję 12,5 mln ton dwutlenku węgla do atmosfery. Nie gramów, a ton. Milionów ton! To tyle, ile przez rok emituje - trzymajcie się krzeseł - 8 mln samochodów osobowych o emisji 100 g/km i przebiegu 15 tys. km.

W świetle tego, proponuję, żeby ludzie z Googla wyłączyli klimatyzację w swoich biurach, zaczęli korzystać z telefonów stacjonarnych, a po zmroku pracowali przy lampach naftowych. I wypadałoby, żeby przerzucili się na mapy papierowe.

Łukasz Bąk