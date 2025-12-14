W skrócie Kumho, południowokoreański producent opon, zainwestuje ponad 2 mld zł w nową fabrykę w Opolu, która będzie pierwszym zakładem firmy w Europie.

Zakład ma rozpocząć działalność w sierpniu 2028 r., zatrudnić 400 osób i produkować 6 mln opon rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy.

Polska lokalizacja została wybrana ze względu na dogodne położenie logistyczne, wykwalifikowaną kadrę i atrakcyjne zachęty inwestycyjne.

Firma Kumho Tire powstała w 1960 r. jako oddział Kumho Asiana Group specjalizujący się w produkcji opon. Obecnie do koncernu należą trzy fabryki w Korei Południowej, trzy w Chinach, a także jedna w Wietnamie i USA. Wytwarza się w nich ponad 62 mln opon rocznie.

Europa jest dużym miejscem zbytu dla Kumho, ponieważ tutejszy rynek stanowi ok. 17 proc. światowego zapotrzebowania na opony do samochodów. Tutaj też znajdują się siedziby najważniejszych producentów z segmentu premium.

Fabryka Kumho Tire w Opolu będzie pierwszą w Europie

Opolska fabryka będzie pierwszym w Europie zakładem Kumho Tire. Już teraz ponad jedna czwarta przychodów firmy (a konkretnie 26,6 proc.) pochodzi z Europy, natomiast jej decydenci celują w jeszcze wyższe wartości. Planują nawet rozbudowę jeszcze niewybudowanych hal!

Prezes i dyrektor generalny Kumho, Jung Il-Taik, powiedział:

Rynek europejski ma ogromne znaczenie dla globalnego przemysłu oponiarskiego. Dzięki stworzeniu lokalnych możliwości produkcyjnych i dostawczych w Europie Kumho Tire wzmocni swoją konkurencyjność rynkową, lokalną responsywność i atrakcyjność dla europejskich producentów pojazdów.

Polska została wybrana spośród kilku krajów jako miejsce, w którym powstanie dziewiąty i pierwszy w Europie zakład firmy. Zdaniem Kumho najmniejsze miasto wojewódzkie w naszym kraju wyróżnia się logistyką, wykwalifikowaną siłą roboczą, infrastrukturą, a także atrakcyjnymi zachętami inwestycyjnymi proponowanymi przez nasz rząd.

Koreańczycy zainwestują w Polsce niemal 600 mln dolarów

O transakcji poinformował również opolski samorząd. Przekazał, że Koreańczycy wykupili teren za 36 mln zł. Kumho chce na nim postawić zakład o możliwościach produkcyjnych rzędu 6 mln opon rocznie. Pracę ma w nim znaleźć 400 osób.

Południowi Koreańczycy chcą zainwestować w Polsce łącznie 587 mln dolarów USD, czyli ok. 2 mld zł. Fabryka ma rozpocząć pracę w sierpniu 2028 r. W pierwszym etapie powstaną hale o łącznej powierzchni ok. 140 mkw. W zależności od popytu rynkowego, przedsiębiorstwo myśli o ich dalszej rozbudowie.

Do końca 2027 r. ma również powstać inna fabryka przedsiębiorstwa, tym razem w Hampyeong w Azji. W niej corocznie ma powstawać 5,3 mln opon.

