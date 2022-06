Nowe drogi na wakacje 2022. Gdzie otworzono nowe odcinki dróg w Polsce?

Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Czym jest?

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, będącego kontynuacją obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w trzeciej dekadzie XXI wieku. Łączy koszt inwestycji wyniesie ponad 291 mld zł i do 2030 r. przewiduje budowę ok. 8 tys. km nowoczesnych dróg.

Celem głównym programu jest budowa spójnej sieci dróg krajowych, które zapewniają efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Budowa sieci dróg krajowych realizowana jest etapami. Wiele z dotychczas podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zostało ukończonych i oddanych do użytku. Kolejne są w trakcie realizacji. To w głównej mierze zadania inwestycyjne z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r.

Jakie nowe drogi powstaną w Polsce do 2025 roku? Lista inwestycji

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 250 km autostrad i 2700 km dróg ekspresowych, a także liczne obwodnice miast na sieci dróg krajowych. Podejmowane działania inwestycyjne doprowadzą do ukończenia budowy:

całej autostrady A1;

autostrady A2 do Białej Podlaskiej;

przebudowy A18;

drogi ekspresowej S1 ;

; drogi ekspresowej S2 - południowej obwodnicy Warszawy;

drogi ekspresowej S3 od Świnoujścia do granicy państwa;

drogi ekspresowej S5 od Wrocławia do Nowych Marz;

drogi ekspresowej S6 od Szczecina do Trójmiasta;

drogi ekspresowej S7 od Trójmiasta do Rabki (bez północnego wylotu z Warszawy do Czosnowa);

drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice;

zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu S14;

drogi ekspresowej S12 Piaski - Dorohusk ;

; całej drogi ekspresowej S17, S19 oraz S61;

oraz S61; 43 obwodnic w ciągach dróg krajowych.

Nowe drogi w Polsce do 2030 roku. Gdzie powstaną? Lista inwestycji

To jednak nie koniec planów budowy dróg w Polsce. Kolejne dotyczą 2030 roku. Zakładają one pełne połączenie miast wojewódzkich drogami szybkiego ruchu.

Głównym celem jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2, czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52.

Inwestycje będą także dotyczyć mniejszych dróg.

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) rząd planuje budowę m.in.:

Zdjęcie Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Tak przedstawia się mapa inwestycji / Ministerstwo Infrastruktury / materiał zewnętrzny

