Droga S19. Via Carpatia ekspresowo połączy północ z południem Polski

Via Carpatia to międzynarodowy projekt drogowy, który zainicjowano w 2006 roku. Droga ekspresowa S19 stanowi najdłuższy odcinek tego szlaku drogowego na terenie Polski. Via Carpatia z północy na południe łączy nie tylko polskie miasta, lecz także kraje Europy Wschodniej i Południowej aż do Morza Śródziemnego.

Zdjęcie Via Carpatia w Polsce to drogi ekspresowe S61 i S19. / Krzysztof Radzki / East News