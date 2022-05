Autostrada A2 będzie miała osiem pasów. GDDKiA podała szczegóły rozbudowy

Spis treści: 01 Autostrada A2 Łódź-Warszawa - rozbudowa

02 Dodatkowe pasy na A2 Łódź-Warszawa. Pierwsza taka budowa w Polsce

Dobudowa dodatkowych pasów na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą powinna zostać zrealizowana w systemie tradycyjnym. Taki jest jeden z wniosków po przeprowadzonych w I kwartale br. konsultacjach rynkowych. Realizacja w tej formule pozwoli na optymalne przygotowanie się do budowy oraz ograniczenie ryzyka związanego z cenami materiałów i usług na rynku.

"W pierwszej kolejności ogłosimy przetarg na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego. Planowane do ogłoszenia już w wakacje postępowanie obejmie opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopiero później wyłonimy wykonawcę rozbudowy A2" - informuje GDDKiA.

Takie podejście, czyli realizacja inwestycji w systemie tradycyjnym, zagwarantować ma nie tylko "spójność rozwiązań projektowych", ale też i optymalne przygotowanie się do podziału inwestycji na odcinki realizacyjne. Pozwoli także potencjalnym wykonawcom na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i złożenie ofert, które będą uwzględniały przewidywalny poziom cen materiałów i usług oraz ewentualne ryzyka. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy ceny materiałów budowlanych zmieniają się praktycznie z dnia na dzień.

Autostrada A2 na odcinku Łódź - Warszawa doczeka się nawet czterech pasów ruchu w jednym kierunku

System tradycyjny to także możliwość odpowiedniego zaplanowania organizacji całej budowy i kompleksowego zastosowania przyjętych rozwiązań technologicznych. Rozbudowa autostrady "pod ruchem" to wielkie przedsięwzięcie, dlatego rozpoczęcie prac od przygotowania projektu pozwoli na zminimalizowanie ewentualnego ryzyka. Sama dokumentacja będzie dotyczyła rozwiązań technicznych dla rozbudowy A2 o dodatkowe pasy ruchu oraz działań usprawniających organizację ruchu na istniejącej sieci drogowej w czasie rozbudowy autostrady.

W związku z planowanym poszerzeniem autostrady A2 Łódź-Warszawa zorganizowaliśmy serię spotkań z podmiotami, które zgłosiły chęć udziału w konsultacjach rynkowych. Wspólnie z firmami i uczelniami wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami oraz uzyskaliśmy informacje przydatne do przygotowania dokumentacji przetargowej dla planowanych zamówień.



Dodatkowe pasy na A2 Łódź-Warszawa. Pierwsza taka budowa w Polsce

Poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu będzie pierwszym projektem na taką skalę realizowanym pod ruchem. W miejscu szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km, dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu.



W procesie realizacji tej inwestycji kluczowa jest też minimalizacja utrudnień dla kierowców oraz zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników ruchu i pracowników wykonawcy. Kwestie BRD są tu szczególnie istotne, ze względu na prowadzenie prac na czynnej autostradzie - informuje GDDKiA.

Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. To zwiększy przepustowość trasy oraz ułatwi szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.