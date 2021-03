Pierwszy krok w kierunku budowy drogi S12

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi S12 z Radomia do Puław - poinformowała w czwartek rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Reklama

Zdjęcie Planowany przebieg drogi S12 /GDDKiA

"To kolejny etap przygotowań do budowy blisko 66-km drogi ekspresowej od węzła Radom Południe na skrzyżowaniu z S7 do węzła Puławy Zachód (i początku istniejącej S12)" - przekazała rzeczniczka.

Reklama

Dodała, że GDDKiA złożyła wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. "Efektem końcowym przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego będzie ustalenie przebiegu nowej trasy" - powiedziała Tarnowska.



We wniosku wskazano najkorzystniejszy - w ocenie GDDKiA - wariant przebiegu trasy. Został on wybrany w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne. Odcinek ma mieć długość ok. 67 km. Droga ma przebiegać przez teren gmin Orońsko, Kowala, Radom, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy.



Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód.



Dokumentację projektową drogi ma wykonać do końca tego roku konsorcjum firm Schuessler Plan Inżynierzy oraz Safage. "Wykonawcy pozostało jeszcze uszczegółowienie rozwiązań technicznych oraz prace związane z rozpoznaniem geologicznym podłoża dla wariantu, dla którego RDOŚ wyda decyzję środowiskową" - powiedziała rzeczniczka.



Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który w systemie "Projektuj i buduj" zrealizuje inwestycję.



Przyszła trasa S12 w województwie mazowieckim będzie miała długość ok. 107 km. Dla ponad 41-kilometrowego odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Radomia trwa już postępowanie administracyjne prowadzone przez RDOŚ w Warszawie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.



Wybrany wariant drogi długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin Gielniów, Rusinów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły - Gielniów, Przysucha i Wieniawa.



"Po pozyskaniu decyzji, uszczegółowieniu dokumentacji na etapie II Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, a następnie przyznaniu finansowania na realizację, będziemy mogli ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje drogę" - powiedziała rzeczniczka.



Trwają też prace przygotowawcze do budowy S12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego. "Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na aktualizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla dróg ekspresowych S12 i S74 w woj. łódzkim" - przekazała Tarnowska.