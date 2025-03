Google Street View jest popularną usługą umożliwiającą podejrzenie niemal dowolnego zakątka świata. Dzięki tej technologii z poziomu komputera możemy przenieść się w wirtualnej rzeczywistości w miejsca oddalone od nas o tysiące kilometrów. To zaś niezwykle ułatwia planowanie podróży (szczególnie, kiedy udajemy się do miejsc, w których jeszcze nie byliśmy), ale również pozwala na sprawdzenie rzeczywistego wyglądu ulic czy miejsc widokowych.

To wszystko dzięki gigantycznej bazie zdjęć sferycznych, do których wykonania firma najczęściej wykorzystuje specjalne kamery i aparaty zamontowane na charakterystycznie oklejonych samochodach. Pojazdy Google przemierzają drogi wykonując szereg fotografii, które następnie są montowane i tworzą wirtualny obraz.

Z czasem jednak część zdjęć traci na aktualności – drogi są przebudowywane, pojawiają się nowe budynki. W związku z tym Google co jakiś czas aktualizuje część miejsc. Ludzie często mają nadzieję, że będą mieli okazję spotkać charakterystyczny pojazd amerykańskiego giganta. Nie każdy jednak wie, że nie trzeba całkowicie opierać się na farcie. Google dzieli się planami dotyczącymi tego, gdzie zamierza wysłać swoje samochody. Co więcej, znalezienie takich informacji jest niezwykle proste.

Wystarczy tylko wejść na stronę internetową Google Street View. Nastepnym krokiem jest przewinięcie do sekcji "Gdzie robimy zdjęcia w tym miesiącu" (oryg. "Where we are mapping this month"). W tym miejscu znajdziemy listę państw i miast, po wybraniu których otrzymujemy szczegóły dotyczące terminów i rejonów, w których wykonywane będą zdjęcia.