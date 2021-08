GDDKiA rozbuduje ponad 1800 km dróg

Wyjaśniono, że w realizacji są 43 zadania o długości ok. 155 km, a na etapie przygotowania jest obecnie 219 zadań dotyczących rozbudowy lub przebudowy blisko 1660 km dróg.

Jak podaje GDDKiA, w przypadku przygotowywanych inwestycji często są to wielokilometrowe ciągi tych dróg. Rozbudowana zostanie m.in DK22 na długości ponad 256 km od Kostrzyna nad Odrą do Elbląga, ok. 190 km odcinek DK79 w woj. mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim, ok. 82 km odcinek DK36 w woj. wielkopolskim i dolnośląskim, ok. 75 km fragment DK74 w woj. lubelskim, 56 km odcinek DK65 w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim czy 52 km odcinek DK60 w woj. łódzkim i mazowieckim.

GDDKiA przypomina, że w realizacji są obecnie 43 zadania o długości ok. 155 km. Wśród nich m.in. rozbudowa DK61 Legionowo-Zegrze (woj. mazowieckie), rozbudowa DK21 Słupsk-Ustka (woj. pomorskie) czy rozbudowa DK28 Przemyśl - Medyka (woj. podkarpackie).

Jak wyjaśniono 13 zadań o długości ok. 26 km zostało ostatnio zakończonych, ale wciąż trwają ich ostateczne rozliczenia. Dotyczy to m.in. przebudowy drogi krajowej nr 66 w m. Szepietowo (woj. podlaskie) czy rozbudowy DK74 na odcinku Frampol-Gorajec (woj. lubelskie).

