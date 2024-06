Ford przywraca legendarny model. Znamy datę premiery nowego Capri

Już wkrótce Ford rozszerzy swoje elektryczne portfolio. Zgodnie z zapowiedziami producenta, w środę 10 lipca marka zaprezentuje światu nowego SUV-a, mocno spokrewnionego z nowym Explorerem, który bazuje na płycie podłogowej MEB grupy Volkswagena dla aut bateryjnych (BEV). Co to będzie za pojazd?

Ford zaprezentuje nowy model. Jak będzie się nazywał?

Wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku modeli ID.4 i ID.5, będzie to SUV bardziej smukły i na swój sposób usportowiony, z nisko opadająca linią dachu. Od kilku miesięcy po sieci krążą informacje, że bliźniak elektrycznego Explorera miałby się nazywać Capri. Producent jeszcze nie potwierdził tej informacji i na pewno poczeka z ujawnieniem szczegółów do lipca.

Ford Explorer 2024

Nowy elektryczny Ford. Co o nim wiemy?

Elektryczna nowość spod znaku niebieskiego owalu, tak jak nowy Explorer, będzie produkowana w Kolonii (Niemcy), w zakładzie liczącym 90 lat. To ta sama fabryka, z której taśm produkcyjnych przez długie lata zjeżdżał model Fiesta. Po modernizacji zakładu w Niemczech następnym krokiem będzie rozbudowa fabryki w hiszpańskiej Walencji.

Można domniemać, że rzekome Capri będzie korzystać z tych samych rozwiązań, co bliźniaczy Explorer. Mowa tu chociażby o silnikach (286 KM lub 340 KM) i akumulatorach (77 kWh lub 79 kWh), a w zależności od wersji będzie napędzany przez jeden lub dwa motory elektryczne.

Ford Explorer. Wersje napędowe Napęd na tył, 77 kWh Napęd na wszystkie koła 79 kWh Moc 286 KM 340 KM Moment obrotowy 545 Nm 134 Nm (silnik z przodu) i 545 Nm (silnik z tyłu) Zasięg według WLTP 602 km (Explorer) lub 572 km (Premium) 566 km (Explorer) lub 532 km (Premium) Czas od 0 do 100 km/h 6,4 s 5,3 s Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h Maksymalna moc ładowania prądem stałym 135 kW 185 kW Czas ładowania prądem stałym 10 – 80 proc. Ok. 28 min. Ok. 26 min.

Ford Explorer 2024

Ford Explorer w wersji z napędem na tylną oś (od 218 270 zł) dysponuje mocą 286 KM i 545 Nm, a pierwsza “setka" pojawia się po 6,4 sekundy. Zastosowany tu akumulator o pojemności 77 kWh pozwala na pokonanie do 602 km i naładowanie go z poziomu od 10 do 80 proc. w ok. 30 minut (maks. 135 kW).

Druga odmiana z napędem na wszystkie koła (od 243 270 zł) dysponuje mocą 340 KM. W tym wydaniu silnik elektryczny na przedniej osi generuje 134 Nm momentu obrotowego, a tylny 545 Nm momentu obrotowego. Większa bateria o pojemności 79 kWh, zapewnia zasięg do 556 km i potrafi się ładować z maksymalną mocą 185 kW. W tym przypadku czas ładowania od 10 do 80 proc. trwa 26 minut. W późniejszym czasie Ford Explorer doczeka się wersji z napędem na tylną oś (170 KM) oraz mniejszą baterią o pojemności 52 kWh. Nie wiemy jeszcze jaki będzie oferować zasięg, ani ile będzie kosztować.

Historyczny Ford Capri

Ford Capri był kultowym sportowym coupe segmentu C produkowanym od 1968 roku. Model ten powstawał aż do 1986 roku, w sumie istniały trzy generacje Capri, wszystkie oparte na tej samej platformie. Samochód miał tylny napęd, posiadał 4-biegową skrzynię manualną lub trzystopniową automatyczną. W Capri montowano cały szereg jednostek napędowych, rzędowych i V6, wyłącznie benzynowych, od pojemnościach od 1.3 do 3.0.

Ford Explorer 2024